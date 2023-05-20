США ввели санкції проти десятків компаній і сотні осіб

США внесли до «чорного списку» 71 компанію, а також запровадили санкції проти десятків фізичних та організацій з різних країн, які допомагали Росії обходити санкції. Про це повідомляє Reuters.

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Під обмеження потрапили 69 російських організацій, одна з Вірменії та одна з Киргизстану.

Санкції націлені на російський військово-промисловий комплекс та на газові та нафтові проєкти в Росії та Білорусії, вони розширюють дію експортного контролю щодо цих двох країн.

Зокрема, до «чорного списку» США потрапила вірменська компанія Medisar, вона займається постачанням хімічної сировини та реактивів та є офіційним представником низки іноземних виробників високотехнологічного лабораторного обладнання.

Киргизстанська компанія Tro.Ya постачає електронне обладнання для промислової автоматизації, навігаційне обладнання, компоненти для телекомунікацій.

До «чорного списку» також внесено низку російських компаній, більшість яких пов'язані з машино- і авіабудуванням, а також виробництвом зброї.

Крім того, Мінфін США оголосив про санкції проти 46 осіб, пов'язаних із Росією. До санкційного списку, зокрема, внесли російських мільярдерів Ігоря Кесаєва та Владіміра Літвінєнко.

Додатково, Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) внесло до санкційних списків 22 фізичних та 104 юридичних осіб з понад 20 країн, які допомагали Росії обходити санкції та використовувалися для доступу до критично важливих технологій у сфері енергетики та фінансових послуг.

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Державний департамент США також заблокував майно майже 200 осіб, організацій, суден і літаків.

Під санкції потрапили громадяни Ірландії, Швейцарії, Нідерландів, Ліхтенштейну, фінська технологічна компанія Koneisto International Oy, естонська компанія Elmec Trade OU, фірма Huriya Private FZE LLE з ОАЕ, швейцарська DuLac Capital Ltd, декілька компаній з Китаю, а також Служба зовнішньої розвідки РФ, низка російських компаній та науково-дослідних установ.

Також менеджери та компанії, пов'язані з німецько-італійським бізнесменом Волтером Моретті, а також зареєстровані в Ліхтенштейні компанії Trade Initiative Establishment (TIE) та IGT Intergestions Trust Reg, а також пов'язані з ними особи, які використовувалися для закупівлі технологічних товарів російськими спецслужбами.

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