У Швейцарії підвищили поріг для сплати податків у биткоїні

Влада швейцарського кантону Цуг підвищила мінімальний поріг виплачуваних у біткоїні та Ethereum податків зі 100 000 CHF до 1 500 000 CHF ($1,67 млн). Про це пише Forklog із посиланням на The Block.

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Що відомо

Місцеві резиденти отримали можливість сплати податків у згаданих криптовалютах у 2021 році. Ініціативу анонсували у вересні 2020 року.

Партнером влади виступила Bitcoin Suisse. Компанія конвертує цифрові активи у швейцарські франки. За період дії такої можливості влада Цуга зібрала 2 млн CHF ($2,22 млн) у рамках 150 операцій.

Нагадаємо

У листопаді 2022 року влада Швейцарії ввела верифікацію при здійсненні криптовалютних операцій на суму понад 1000 CHF ($1110).

Раніше стало відомо, що швейцарське місто Лугано зробить біткоїн, Tether та міський токен LVGA «де-факто» законними платіжними коштами.

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