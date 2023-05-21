Станом на 18 травня профінансовано 42,8 млрд грн. Про це йдеться у повідомленні Пенсійного фонду.
Пенсійний фонд направив на виплати пенсій 42,8 мільярда
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- 42,8 млрд грн — на пенсійні виплати, в тому числі 9,4 млрд — через,
А Т Укрпошта, 33,4 млрд грн — через уповноважені банки;
- 3 млрд грн — на житлові субсидії та пільги;
- 1885,2 млн грн — на страхові виплати, в тому числі 852 млн грн — на оплату лікарняних.
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Джерело: Мінфін
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