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21 травня 2023, 13:17 Читать на русском

Соцвиплати та відновлення: Україна залучить майже $3 мільярда

Уряд на засіданні 19 травня ухвалив низку рішень для залучення додаткових фінансових ресурсів. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Уряд на засіданні 19 травня ухвалив низку рішень для залучення додаткових фінансових ресурсів.
Фото: kmu.gov.ua

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Залучення коштів

Кабінет Міністрів підтримав участь України в європейській програмі «Механізм «Сполучення Європи».

«Це шлях до фінансування з боку ЄС розбудови сучасної транспортної, енергетичної і цифрової інфраструктури. Загальний бюджет програми до 2027 року — майже 21 млрд євро», — зауважив Денис Шмигаль.

Уряд також ухвалив рішення про залучення позики від Міжнародного банку реконструкції та розвитку на $500 млн та гранту на $1,2 млрд.

За словами прем'єр-міністра, це частина великого проєкту співпраці загальним обсягом $16,4 млрд плюс 1,4 млрд євро. Кошти йдуть на виплату зарплат, пенсій, соціальної допомоги та на медицину.

Читайте: Кабмін схвалив рішення про залучення додаткового фінансування від МБРР

Також Кабінет Міністрів схвалив угоду про залучення позики на $1,5 млрд під гарантії уряду Японії в межах проєкту підтримки політики розвитку та відновлення.

«Ці кошти будуть спрямовані на посилення соціального захисту та відновлення України», — відзначив Глава Уряду.

Прем'єр-міністр також повідомив, що Рада керівників ЄБРР ухвалила резолюцію якою дала старт збільшенню капіталу банку — орієнтовно на 3−5 млрд євро. За його словами, це кошти на макрофінансову допомогу нашій державі та на відбудову.

Денис Шмигаль наголосив, що лише втретє за свою тридцятирічну історію акціонери ЄБРР вдаються до такого кроку, і подякував Банку за рішучість, надійність та послідовність.

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Джерело: Мінфін
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