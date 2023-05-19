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19 травня 2023, 16:18 Читать на русском

Кабмін схвалив рішення про залучення додаткового фінансування від МБРР

Сьогодні, 19 травня, на засіданні уряду прийнято рішення про залучення додаткового фінансування від Міжнародного банку реконструкцій та розвитку (МБРР) і Міжнародної асоціації розвитку (МАР). Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Сьогодні, 19 травня, на засіданні Уряду прийнято рішення про залучення додаткового фінансування від Міжнародного банку реконструкцій та розвитку (МБРР) і Міжнародної асоціації розвитку (МАР).
Фото: pixabay.com

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Деталі

Уряд схвалив залучення гранту на бюджетну підтримку України від МБРР та МАР у розмірі $1,27 млрд з Цільового фонду багатьох донорів ($1,25 млрд від США та $15 млн від Фінляндії), а також позики від МБРР у розмірі $500 млн як п’ятого додаткового фінансування для проєкту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні».

На засіданні Кабміну також було підтримано проект розпорядження президента України про утворення делегації України для участі у переговорах з МБРР щодо:

  • укладення угоди про грант Цільового фонду багатьох донорів між Україною та МБРР і МАР,
  • угоди про позику між Україною та МБРР,
  • уповноваження Міністра фінансів України Сергія Марченка на підписання двох зазначених угод.

Про проєкт

Проєкт «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» впроваджується з червня 2022 року.

Загальний обсяг залучених коштів за весь період складає $16,459 млрд та 1,441 млрд євро.

Кошти спрямовано на відшкодування видатків держбюджету, здійснених для забезпечення оплати праці працівників державних органів, у тому числі ДСНС, бюджетних установ освітньої та медичної сфери, забезпечення пенсійних виплат та окремих програм державної соціальної допомоги.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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