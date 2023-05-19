Кабмін схвалив рішення про залучення додаткового фінансування від МБРР

Сьогодні, 19 травня, на засіданні уряду прийнято рішення про залучення додаткового фінансування від Міжнародного банку реконструкцій та розвитку (МБРР) і Міжнародної асоціації розвитку (МАР). Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

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Деталі

Уряд схвалив залучення гранту на бюджетну підтримку України від МБРР та МАР у розмірі $1,27 млрд з Цільового фонду багатьох донорів ($1,25 млрд від США та $15 млн від Фінляндії), а також позики від МБРР у розмірі $500 млн як п’ятого додаткового фінансування для проєкту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні».

На засіданні Кабміну також було підтримано проект розпорядження президента України про утворення делегації України для участі у переговорах з МБРР щодо:

укладення угоди про грант Цільового фонду багатьох донорів між Україною та МБРР і МАР,

угоди про позику між Україною та МБРР,

уповноваження Міністра фінансів України Сергія Марченка на підписання двох зазначених угод.

Про проєкт

Проєкт «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» впроваджується з червня 2022 року.

Загальний обсяг залучених коштів за весь період складає $16,459 млрд та 1,441 млрд євро.

Кошти спрямовано на відшкодування видатків держбюджету, здійснених для забезпечення оплати праці працівників державних органів, у тому числі ДСНС, бюджетних установ освітньої та медичної сфери, забезпечення пенсійних виплат та окремих програм державної соціальної допомоги.

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