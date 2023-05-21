Естонія закликала Євросоюз заборонити транзит товарів через росію

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Заборона транзиту

«Найпростіше було б заборонити транзит у всіх країнах, які межують з росією», — сказала Каллас.

Вона додала, що потрібно рішення для всього ЄС, а не лише для Естонії.

«Окрема заборона Естонії не вирішила б проблеми, тому що експорт просто перемістився б в іншу прикордонну країну», — заявила прем'єр.

Експорт з Естонії до Казахстану, Киргизстану, Грузії, Вірменії та Узбекистану зріс з минулого року, зазначила Каллас, додавши, що сумнівається, чи багато товарів дісталися туди після транзиту через росію.

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З минулого року естонський експорт напівпровідників до Казахстану, Грузії та Киргизстану зріс на 189%, 222% та 21,576% відповідно, зазначила прем'єр-міністр, закликавши ЄС вжити заходів у цьому питанні.

Представники Фінляндії, Польщі, Норвегії, Естонії, Латвії та Литви зустрілися цього тижня у Гельсінкі для обговорення санкційного контролю на своїх кордонах.

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