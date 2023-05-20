Кабмін вдосконалив програму надання мікрогрантів на старт або розвиток бізнесу

Кабінет Міністрів України розширив напрями використання мікрогрантів, що надаються за програмою «Власна справа» для започаткування або розвитку бізнесу, та збільшив терміни для отримувачів на укладання угоди про надання коштів і відкриття банківського рахунку. Про це повідомляє Урядовий портал.

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Рішенням уряду передбачено

розширення переліку напрямів використання коштів мікрогранту — отримувачі зможуть придбати за них транспортні засоби, які необхідні для здійснення підприємницької діяльності;

збільшення строків з 15 до 20 робочих днів, впродовж яких особа, визнана переможцем грантової програми, має зареєструвати ФОП, якщо вона не є підприємцем, а також укласти договір про надання мікрогранту й відкрити рахунок в банку для зарахування коштів;

першочергове працевлаштування офіційно зареєстрованих безробітних на створені згідно з умовами надання мікрогранту робочі місця — після підписання угоди про надання мікрогранту Державний центр зайнятості інформує підприємця про наявність потрібних йому відповідних кандидатів серед зареєстрованих безробітних, в разі їх відсутності комплектування робочих місць здійснюється підприємцем самостійно. А також першочергове заміщення звільненого працівника особою з-поміж безробітних;

повернення в повному обсязі мікрогранту державі в разі невиконання отримувачем обов'язкової умови договору надання мікрогранту щодо створення впродовж 6 місяців одного-двох робочих місць (залежно від суми мікрогранту) та працевлаштування на них працівників;

наслідки при розірванні договорору мікрогранту до завершення 3-річного строку реалізації проекту, у разі якщо отримувач гранту впродовж 3 років сплатив податків та зборів менше, ніж сума мікрогранту, у випадку реорганізації чи ліквідації суб'єкта господарювання, який отримав мікрогрант.

«Грантова програма „Власна справа“ є найбільш затребуваною серед українців, які хочуть відкрити або розвивати свій бізнес. Фінансову підтримку від держави у вигляді мікрогранту до 250 тис. грн отримали вже понад 4 тисячі підприємців на загальну суму 1 млрд грн», — зазначила перший віце-прем'єр-міністр України — Міністр економіки Юлія Свириденко.

Нагадаємо

За грантовою програмою «Власна справа» українці можуть отримати мікрогрант від 50 до 250 тис. грн. Кошти можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення.

Отримати мікрогрант може як діючий підприємець, так і людина без досвіду такої діяльності. Обов'язковою умовою надання коштів є створення 1−2 робочих місць. Українці, що отримали мікрогранти у 2022 році, створять близько 8 000 нових робочих місць.

Цього року на програму «Власна справа» бюджетом передбачено 1,8 млрд грн, що дозволить видати близько 10 000 мікрогрантів.

Урядовий проект «єРобота» був запроваджений урядом в липні 2022 року для надання підтримки бізнесу та стимулювання створення нових робочих місць. Він включає кілька грантових програм. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства.

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