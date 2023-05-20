Кабінет Міністрів України схвалив залучення позики на $1,5 млрд під гарантії уряду Японії. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Кабмін схвалив залучення позики на $1,5 мільярда під гарантії Японії
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«Затверджуємо угоду про залучення позики на $1,5 млрд під гарантії уряду Японії в рамках проєкту підтримки політики розвитку і відновлення», — заявив Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.
Куди спрямують кошти
За словами прем'єра, ці кошти будуть спрямовані на посилення соціального захисту та відновлення України.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що уряд схвалив залучення гранту на бюджетну підтримку України від МБРР та МАР у розмірі $1,27 млрд з Цільового фонду багатьох донорів ($1,25 млрд від США та $15 млн від Фінляндії), а також позики від МБРР у розмірі $500 млн як п’ятого додаткового фінансування для проєкту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні».
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