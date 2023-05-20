Український розробник, а також Head of Technological R&D MacPaw Сергій Кривоблоцький, в рамках власної волонтерської діяльності створив застосунок «Баночки» для iOS та macOS. Він дозволяє підписуватись на так звані «монобанки» та відстежувати прогрес. Про це повідомляє AIN.
Українець запустив застосунок «Баночки», який дозволяє відстежувати збори в monobank
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Як це працює
Щоб скористатися додатком, необхідно додати посилання на банку, яку ви бажаєте відстежувати, і вона збережеться в «Баночках».
Також з допомогою «Баночок» можна:
- відстежувати прогрес по банкам, які вас цікавлять;
- швидко поповнювати через застосунок monobank або веб;
- додавати коментарі до банки;
- поділитися банкою з друзями.
«Моя мета тут дуже проста: якщо цей застосунок допоможе зробити на 1 донат більше — то це вже успіх», — пояснив Кривоблоцький.
Версію для macOS він запустив 17 травня, і вона вже займає перше місце в розділі Finance в App Store по Україні.
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Коментарі - 2
Сергею Кривоблоцкому.