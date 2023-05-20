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20 травня 2023, 11:06 Читать на русском

Українець запустив застосунок «Баночки», який дозволяє відстежувати збори в monobank

Український розробник, а також Head of Technological R&D MacPaw Сергій Кривоблоцький, в рамках власної волонтерської діяльності створив застосунок «Баночки» для iOS та macOS. Він дозволяє підписуватись на так звані «монобанки» та відстежувати прогрес. Про це повідомляє AIN.

Український розробник, а також Head of Technological R&D MacPaw Сергій Кривоблоцький, в рамках власної волонтерської діяльності створив застосунок «Баночки» для iOS та macOS.
Фото: pixabay.com

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Як це працює

Щоб скористатися додатком, необхідно додати посилання на банку, яку ви бажаєте відстежувати, і вона збережеться в «Баночках».

Також з допомогою «Баночок» можна:

  • відстежувати прогрес по банкам, які вас цікавлять;
  • швидко поповнювати через застосунок monobank або веб;
  • додавати коментарі до банки;
  • поділитися банкою з друзями.

«Моя мета тут дуже проста: якщо цей застосунок допоможе зробити на 1 донат більше — то це вже успіх», — пояснив Кривоблоцький.

Версію для macOS він запустив 17 травня, і вона вже займає перше місце в розділі Finance в App Store по Україні.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
20 травня 2023, 11:44
#
Респект и уважуха
Сергею Кривоблоцкому.
+
0
bonv
bonv
20 травня 2023, 11:59
#
Цікаво
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