Українець запустив застосунок «Баночки», який дозволяє відстежувати збори в monobank

Український розробник, а також Head of Technological R&D MacPaw Сергій Кривоблоцький, в рамках власної волонтерської діяльності створив застосунок «Баночки» для iOS та macOS. Він дозволяє підписуватись на так звані «монобанки» та відстежувати прогрес. Про це повідомляє AIN.

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Як це працює

Щоб скористатися додатком, необхідно додати посилання на банку, яку ви бажаєте відстежувати, і вона збережеться в «Баночках».

Також з допомогою «Баночок» можна:

відстежувати прогрес по банкам, які вас цікавлять;

швидко поповнювати через застосунок monobank або веб;

додавати коментарі до банки;

поділитися банкою з друзями.

«Моя мета тут дуже проста: якщо цей застосунок допоможе зробити на 1 донат більше — то це вже успіх», — пояснив Кривоблоцький.

Версію для macOS він запустив 17 травня, і вона вже займає перше місце в розділі Finance в App Store по Україні.

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