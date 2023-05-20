Минулої доби українські захисники ліквідували ще 670 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 202 430 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
670 російських окупантів, 4 танки та 32 БПЛА. Втрати ворога за 19 травня
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Втрати ворога
- особового складу — близько 202430 (+670) осіб ліквідовано,
- танків — 3781 (+4) од,
- бойових броньованих машин — 7382 (+5) од,
- артилерійських систем — 3229 (+19) од,
- РСЗВ — 564 (+0) од,
- засоби ППО — 325 (+6) од,
- літаків — 308 (+0) од,
- гелікоптерів — 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2801 (+32),
- крилаті ракети — 1011 (+0),
- кораблі/катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6103 (+20) од,
- спеціальна техніка — 423 (+4).
Джерело: Мінфін
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