Країни G7 запобігатимуть спробам використовувати закордонні відділення банків РФ для обходу санкцій

Країни «Великої сімки» (G7) припинятимуть спроби використовувати зарубіжні відділення банків РФ для обходу санкцій, запроваджених щодо російської фінансової системи. Про це йдеться в спільній заяві G7.

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«Велика сімка» обіцяє зробити додаткові кроки, суті яких у документі не розкривають.

«Ми працюватимемо над подальшим обмеженням використання Росією міжнародної фінансової системи для продовження війни в Україні. Ми готові вжити подальших заходів проти тих, хто навмисне підтримує фінансування російської війни», — йдеться в заяві.

Одночасно G7 координуватиме дії з метою збереження фінансових каналів для здійснення принципово важливих транзакцій.

«Мінфін» також писав, що країни «Великої сімки» вирішили не запроваджувати майже повну заборону на експорт до Росії, а замість цього розширять чинні обмеження на постачання ключових товарів.

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