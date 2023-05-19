Країни «Великої сімки» (G7) припинятимуть спроби використовувати зарубіжні відділення банків РФ для обходу санкцій, запроваджених щодо російської фінансової системи. Про це йдеться в спільній заяві G7.
Країни G7 запобігатимуть спробам використовувати закордонні відділення банків РФ для обходу санкцій
►Читайте телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини
«Велика сімка» обіцяє зробити додаткові кроки, суті яких у документі не розкривають.
«Ми працюватимемо над подальшим обмеженням використання Росією міжнародної фінансової системи для продовження війни в Україні. Ми готові вжити подальших заходів проти тих, хто навмисне підтримує фінансування російської війни», — йдеться в заяві.
Одночасно G7 координуватиме дії з метою збереження фінансових каналів для здійснення принципово важливих транзакцій.
«Мінфін» також писав, що країни «Великої сімки» вирішили не запроваджувати майже повну заборону на експорт до Росії, а замість цього розширять чинні обмеження на постачання ключових товарів.
Конференція «Invest Talk Summit» Дізнайтеся, як заробити на інвестиціях у 2023−2024 роках! Подробиці на сайті.
Промокод на 10% знижку: minfin10.
🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.
💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.
🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.
Коментарі