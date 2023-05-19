Країни G7 відмовились від запровадження повної заборони експорту до Росії — Bloomberg

Країни «Великої сімки» (G7) вирішили не запроваджувати майже повну заборону на експорт до Росії, а замість цього розширять чинні обмеження на постачання ключових товарів. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з цим питанням.

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Напередодні саміту в японській Хіросімі представники G7 обговорювали зміну існуючого режиму санкцій, включно з можливістю заборонити будь-який експорт, крім ліків, сільськогосподарських товарів та харчів.

Водночас проєкт заяви, яку лідери G7 мають ухвалити на саміті, не містить цього положення. Наразі у РФ дозволено експортувати будь-які товари, не заборонені санкціями.

Як зазначили співрозмовники видання, цей крок був би надто складним для деяких членів «Великої сімки», зокрема в Європейському Союзі, де необхідна згода всіх держав-членів.

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Розширення списку заборонених товарів

Водночас G7 розширить список заборонених товарів, які мають вирішальне значення для воєнної машини Росії. Йдеться про промислове обладнання, електротехніку та інші товари для промислового виробництва, будівництва, транспорту та бізнес-послуг.

Також «Велика сімка» зосереджена на усуненні лазівок і тиску на треті країни, через які Росія імпортує заборонені товари.

Крім того, G7 має намір оголосити про обмеження торгівлі російськими діамантами.