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19 травня 2023, 14:38 Читать на русском

Країни G7 відмовились від запровадження повної заборони експорту до Росії — Bloomberg

Країни «Великої сімки» (G7) вирішили не запроваджувати майже повну заборону на експорт до Росії, а замість цього розширять чинні обмеження на постачання ключових товарів. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з цим питанням.

Країни «Великої сімки» (G7) вирішили не запроваджувати майже повну заборону на експорт до Росії, а замість цього розширять чинні обмеження на постачання ключових товарів.
Фото: slovoidilo.ua

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Напередодні саміту в японській Хіросімі представники G7 обговорювали зміну існуючого режиму санкцій, включно з можливістю заборонити будь-який експорт, крім ліків, сільськогосподарських товарів та харчів.

Водночас проєкт заяви, яку лідери G7 мають ухвалити на саміті, не містить цього положення. Наразі у РФ дозволено експортувати будь-які товари, не заборонені санкціями.

Як зазначили співрозмовники видання, цей крок був би надто складним для деяких членів «Великої сімки», зокрема в Європейському Союзі, де необхідна згода всіх держав-членів.

Читайте також: Reuters дізнався про плани G7 посилити санкції щодо експорту до росії та енергетики

Розширення списку заборонених товарів

Водночас G7 розширить список заборонених товарів, які мають вирішальне значення для воєнної машини Росії. Йдеться про промислове обладнання, електротехніку та інші товари для промислового виробництва, будівництва, транспорту та бізнес-послуг.

Також «Велика сімка» зосереджена на усуненні лазівок і тиску на треті країни, через які Росія імпортує заборонені товари.

Крім того, G7 має намір оголосити про обмеження торгівлі російськими діамантами.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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