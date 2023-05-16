Volkswagen продасть активи в Росії за 125 мільйонів євро

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Деталі угоди

В рамках угоди «Авілон» придбає 100% часток російського представництва VW (ТОВ «Фольксваген Груп Рус»), а також підконтрольні йому ТОВ «Фольксваген Компоненти та Сервіси», ТОВ «Сканія Лізинг», ТОВ «Сканія Фінанс» та ТОВ «Сканія Страхування».

На день схвалення вартість угоди становила близько 11,3 млрд руб., За поточним курсом — понад 10,5 млрд руб. Дозвіл російського уряду передбачає, що у випадку, якщо для проведення операції «Авілону» потрібно буде купити валюту на внутрішньому ринку, сума її купівлі обмежена лімітом 50 млн євро на добу.

У березні 2022 року Арбітражний суд Нижегородської області заарештував активи німецького концерну в Росії за позовом ГАЗу, який вимагав стягнути з VW понад 15,5 млрд рублів. Однак у квітні суд повністю зняв обмеження з активів автоконцерну у РФ.

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15 травня голова Мінпромторгу Р Ф Денис Мантуров зазначав, що оформлення угоди з продажу заводу VW у Калузі дилеру «Авілон» завершується.

Нагадаємо

Як повідомлялося, концерн Volkswagen після початку повномасштабного військового вторгнення в Україну припинив постачати в Росію автомобілі і зупинив виробництво на заводі у Калузі та на виробничому майданчику «ГАЗу» в Нижньому Новгороді, де раніше велася контрактна збірка Skoda Octavia, Skoda Karoq та Skoda Kodiaq.

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