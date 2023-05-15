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15 травня 2023, 10:05 Читать на русском

Reuters дізнався про плани G7 посилити санкції щодо експорту до росії та енергетики

Лідери країн G7 планують посилити санкції щодо росії на саміті в Японії, який пройде наприкінці цього тижня, передає Reuters з посиланням на співрозмовників, знайомих із перебігом обговорень можливих рішень.

Лідери країн G7 планують посилити санкції щодо росії на саміті в Японії, який пройде наприкінці цього тижня, передає Reuters з посиланням на співрозмовників, знайомих із перебігом обговорень можливих рішень.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЩо відомоСША очікують, що члени G7 змінять підхід до санкцій на експорт до росії: експорт за деякими категоріями треба повністю заборонити, а потім виключати з нього певні товари, розповіли джерела агентства.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

США очікують, що члени G7 змінять підхід до санкцій на експорт до росії: експорт за деякими категоріями треба повністю заборонити, а потім виключати з нього певні товари, розповіли джерела агентства.

Серед нових заходів, які можуть бути оголошені за підсумками саміту: боротьба за допомогою росії з боку третіх країн в обході санкцій, заходи проти енергетичного сектору та нові обмеження на експортну торгівлю, повідомили джерела агентства.

США пропонують використовувати для обмежень експорту принцип «спочатку забороняємо, а потім робимо винятки», принаймні, для певних категорій товарів.

Читайте: Країни G7 збільшили фінансову допомогу Україні до $44 мільярдів

Раніше адміністрація президента США Джо Байдена скасувати санкційний підхід G7: він дозволяє продавати до росії ті товари, які не включені до чорних списків.

Союзники тоді не погодилися на зміни, проте зараз США розраховують, що їхній підхід буде застосований для чутливого для російської оборонної промисловості експорту.

Конкретні області, де застосовуватиметься правило — експорт заборонено, якщо він не внесений до спеціального списку, ще обговорюються.

Джерело Reuters серед американських чиновників повідомив, що зміни у підході будуть помітні «у кількох областях, що особливо стосуються оборонно-промислової бази Росії».

За його словами, запропонована «зміна презумпції» має «значення для довгострокової траєкторії того, куди ми рухаємось, та обмежуваності загального режиму».

Країни Заходу почали запроваджувати санкції та заходи експортного контролю після початку війни росії в Україні.

Точні формулювання спільних заяв лідерів G7 будуть оприлюднені під час саміту в Японії 19−21 травня. У G7 входять Сполучені Штати, Японія, Канада, Франція, Німеччина, Італія та Великобританія. Деякі союзники США виступили проти ідеї широкої заборони торгівлі з подальшим винятком для кожної категорії.

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Джерело: Мінфін
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