Майже половину прибутку всіх банків країни заробляє Приватбанк (інфографіка)

У першому кварталі 2023 року прибуток українських банків зріс втричі порівняно з відповідним періодом у 2021 році, до великої війни. Приватбанк заробив майже половину загального прибутку всіх банків країни. Про це повідомляє Opendatabot, платформа для роботи з відкритими даними.

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Більш ніж половину від загального прибутку заробили державні банки. Приватбанк, Райффайзен та ПУМБ є лідерами серед своїх груп банків за прибутковістю. Кілька банків закінчили перший квартал зі збитками, але загалом прибуток банків значно виріс до попереднього періоду.

За перший квартал 2023 року 65 банків в Україні заробили 34 млрд грн. Це утричі більше, ніж за І квартал 2021 року — 10,9 млрд грн. Варто згадати, що станом на кінець березня 2022 року українські банки взагалі мали негативний баланс.

Серед усіх фінустанов в країні впевнено тримають лідерство державні банки. Так, усі 4 державні банки потрапили до топ-10 фінансових установ в країні по результатах першого кварталу 2023 року.

У топ за прибутковістю також потрапили 5 банків з іноземним капіталом та лише один — з приватним. Фінустанови з цього переліку заробили 88% від усього прибутку українських банків (30 млрд з 34 млрд грн).

Наразі до топ-10 українських банків за прибутком входять:

Лише 5 банків з 65 (8%) закінчили І квартал 2023 року зі збитками у розмірі 39,8 млн грн.

Державні банки

Загалом державні банки заробили 20,7 млрд грн — це 61% від загального прибутку усіх банків в Україні.

Першість стабільно утримує Приватбанк. За перші 3 місяці поточного року банк заробив майже у 7 разів більше, аніж за відповідний період 2021 року: 16 млрд грн проти 2,4 млрд грн. Наразі його частка у загальному прибутку всіх банків складає 47%.

Банки з іноземним капіталом

Разом банки з іноземним капіталом за перший квартал поточного року заробили 26% від прибутку усіх банків країни — 9 млрд грн. З усієї групи лише одна установа — Правекс банк — завершила період зі збитками у 4,8 млн грн.

На 1 місці cеред банків з іноземним капіталом стабільно лідує Райффайзен. Його прибуток за квартал склав 2,06 млрд грн. До топ-3 також потрапили Укрсиббанк та ОТП банк.

Банки з приватним капіталом

У цій групі найбільша кількість банків, що завершили перший квартал 2023 року зі збитками. Так, 4 банки з 46 отримали збитки у розмірі 35 млн грн.

Загалом група банків з приватним капіталом за три місяці заробила 4,35 млрд грн. Більш ніж третину (35%) від заробітків цієї групи припадає на ПУМБ. За перший квартал прибуток ПУМБ склав 1,54 млрд грн. До топ-3 у групі банків з приватним капіталом також потрапили Універсал банк (Монобанк) та «Південний».

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