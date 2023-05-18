Євро втрачає популярність. Використання у міжнародних платежах впало до мінімуму

Частка євро в міжнародних платіжних операціях у квітні досягла мінімального рівня за 3 роки, оскільки частка долара США навпаки зросла, а частка китайського юаня піднялася до рекордного піку за 5 місяців. Про це пише Bloomberg.

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Євро втрачає популярність

За даними Товариства всесвітніх міжбанківських фінансових телекомунікацій (SWIFT), у квітні частка транскордонних транзакцій у євро скоротилася до 31,74% від загального обсягу.

Використання долара зросло з 41,74% до 42,71%, навіть незважаючи на крах низки регіональних американських банків і збільшених побоювань щодо долі Credit Suisse Group, якого придбав банк-конкурент UBS Group AG у Швейцарії.

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Навіть незважаючи на недавнє падіння, євро, як і раніше, залишається другою валютою у світі для платежів з використанням SWIFT.

Частка японської єни у платежах у квітні становила 3,51% після 4,78% у березні.