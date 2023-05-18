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18 травня 2023, 17:11 Читать на русском

Deutsche Bank виплатить $75 мільйонів жертвам американського мільярдера Джеффрі Епштейна

Deutsche Bank погодився виплатити $75 млн доларів жертвам сексуального насильства Джеффрі Епштейна для врегулювання позову, поданого минулого року. Позов проти Deutsche Bank грунтується на тому, що банк відіграв роль у сприянні Епштейну з торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на адвокатів жертв.

Deutsche Bank погодився виплатити $75 млн доларів жертвам сексуального насильства Джеффрі Епштейна для врегулювання позову, поданого минулого року.
Фото: finbalance.com.ua

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Сума врегулювання служить компенсацією жертвам і визнає передбачувану причетність банку до дій американського мільярдера Джеффрі Епштейна. Deutsche Bank прагне вирішити юридичну суперечку та надати відшкодування тим, хто постраждав від дій Епштейна.

Фонд реституції Епштейна був створений через кілька місяців після того, як він покінчив життя самогубством, коли перебував у федеральній в’язниці в очікуванні суду за звинуваченнями в секс-торгівлі.

За даними слідства, між 2002 та 2005 роками Епштейн сексуально експлуатував десятки неповнолітніх дівчат у своїх будинках у Нью-Йорку та Палм-Біч. При цьому деякі з дівчат були у віці 14 років.

Фонд виплатив понад $125 млн жертвам Епштейна, багато з яких були дівчата-підлітки. Крім того, було виплачено близько $20 млн іншим жертвам, які не вимагали компенсації від фонду реституції.

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Попереднє врегулювання закриває ще одну главу у відносинах Deutsche Bank з Епштейном, які почалися у 2013 році і тривали до кінця 2018 року. У 2020 році Deutsche Bank погодився виплатити $150 млн регуляторам Нью-Йорка для врегулювання претензій пов’язаних з тим, що банк неодноразово пропускав підозрілі транзакції Епштейна та ігнорував явні сигнали про його діяльність.

Deutsche Bank узяв Епштейна в якості клієнта після того, як JPMorgan Chase, який був його основним банком протягом приблизно 15 років, припинив співпрацю з ним.

Адвокати жертв подали до суду також і на JPMorgan, стверджуючи, що банк також проігнорував попереджувальні сигнали про Епштейна та отримав фінансову вигоду від його операцій з торгівлі людьми.

Патриція Векслер, прес-секретар JPMorgan Chase, відмовилася коментувати попередні домовленості Deutsche Bank, але сказала в заяві: «Оглядаючись назад, ми розуміємо, що зв’язки з Епштейном були помилкою, і ми шкодуємо про це, але ми не вважаємо, що порушили закон».

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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