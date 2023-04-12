Deutsche Bank закриє свої ІТ-центри у РФ. 500 працівників звільнять — Financial Times

Німецький Deutsche Bank, закриває свої центри розробки програмного забезпечення в Москві та Санкт-Петербурзі, які працювали понад 20 років. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на свої джерела, знайомі з цим питанням.

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Близько 500 співробітникам IT-центрів, які все ще залишаються в Росії, запропонують звільнитися протягом пів року з виплатою вихідної допомоги.

Співрозмовники видання стверджують, що Deutsche Bank ще не ухвалив рішення про офіційне закриття російського IT-підрозділу, але серед співробітників це питання вважають вирішеним.

На початку війни в російському технологічному центрі Deutsche Bank працювало 1500 осіб, які відповідали за розробку та підтримку програмного забезпечення для його глобального торгового бізнесу та основної корпоративної банківської системи.

Минулого року Deutsche Bank перевів близько 700 з них до нового технологічного центру в Берліні. Тим, хто залишився, запропонували пакети добровільних звільнень, які можуть бути прийняті протягом пів року.

«Ми продовжуємо знижувати ризики в Російському технологічному центрі та розширили набір опцій для співробітників, включаючи звільнення за згодою сторін поряд із релокацією та продовженням роботи на платформі. Процес іде у повній відповідності до російського законодавства», заявили в банку.

Deutsche Bank покладається на російські ІТ-центри з 2001 року, і за останнє десятиліття цей підрозділ набув дедалі більшого значення, оскільки банк розпочав процес «розташування» ІТ-потужностей ближче до Німеччини, щоб скоротити витрати.

Незадовго до того, як Росія вторглася в Україну в лютому минулого року, близько 1500 або чверть усіх IT-спеціалістів інвестиційного банку працювали або в Москві, або в Санкт-Петербурзі.

Згодом німецька група запропонувала всім своїм співробітникам у Росії можливість переїхати на роботу до Німеччини. Майже половина з них прийняла пропозицію, разом із членами родин переїхали близько 2000 осіб.

Ті, хто залишився в Росії, були відрізані від прямого доступу до будь-яких ІТ-систем Deutsche Bank, і їх головним завданням називали «передачу знань» колегам за межами Росії.

Оскільки цей процес наближається до завершення, і враховуючи санкції Заходу проти програмного забезпечення у РФ, банк хоче звільнити персонал, який залишився в Росії, протягом найближчих шести місяців.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Deutsche Bank погодився виплатити $26,25 млн для врегулювання позову американських акціонерів, які звинувачують німецький банк у веденні бізнесу з ризикованими багатими клієнтами, такими як Джеффрі Епштейн, та російськими олігархами.