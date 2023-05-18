Інфляція в єврозоні прискорилася до 7% у квітні

Прискорення інфляції

Інфляція прискорилася до 7,0% у квітні у річному вимірі. Для порівняння, у березні інфляція становила 6,9%. Драйвером стало зростання цін на послуги та енергоносії, які компенсували уповільнення зростання цін на продукти харчування.

Інфляція у сфері послуг, яка насамперед зумовлена витратами на оплату праці, прискорилася до 5,2% з 5,1%. Це підтверджує побоювання політиків, що зростання номінальної заробітної плати може стати небезпечно швидким. Європейський центробанк вважає зростання номінальної зарплати на 3% нормальним для досягнення інфляційної мети, але цьогоріч зростання може бути вдвічі швидшим.

Реальний рівень зарплат продовжує знижуються в єврозоні через швидку інфляцію, але низький рівень безробіття та зростаючий дефіцит робочої сили, особливо в сфері послуг, сприяють підвищенню номінальної заробітної плати.

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Базова інфляція, що не враховує різких цінових коливань на продукти харчування та паливо, сповільнилася до 7,3% з 7,5%.

Інфляція перевищує цільовий показник ЄЦБ у 2% вже майже два роки, і з липня минулого року європейський регулятор підвищив процентні ставки загалом на 375 базисних пунктів, щоб зупинити швидке зростання цін. Ймовірно, що ЄЦБ підвищуватиме ставки і надалі, адже наразі прогнози очікують повернення інфляції до цільового рівня аж у 2025 році.

Ринки очікують, що депозитна ставка ЄЦБ у 3,25% зросте до трохи нижче 3,75% цього літа, але деякі політики вже попередили, що цього може бути недостатньо.

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