Німецький страховий гігант Allianz продав бізнес у Росії

Один з найбільших страхувальників у світі - німецький концерн Allianz Group — закрив угоду з продажу контрольного пакету акцій свого російського підрозділу «Альянс» місцевій компанії «Інтерхолдинг». Про це повідомляє російське видання Frank Media із посиланням на пресслужбу Allianz у Росії.

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Німецька компанія повністю передає покупцю контроль над своїм російським портфелем та припиняє участь в операційній діяльності бізнесу.

За підсумками угоди до групи «Зетта Страхування», яка належить «Інтерхолдингу», увійдуть компанії «Зетта Страхування», «Альянс» та «Альянс Життя».

Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Allianz припинила страхування нових бізнесів у Росії, а у травні минулого року фінансовий директор компанії Джуліо Терцаріол заявив, що ймовірність повного припинення діяльності групи в Росії дуже висока.

У липні минулого року Allianz вирішила продати контрольний пакет акцій (50,1%) у російській «дочці» — компанії «Інтерхолдинг» — фінансисту Олегу Ячнику, зберігши за собою 49,9% акцій у російському підрозділі. Пізніше Allianz визнала збиток від продажу частки у розмірі 400 млн євро.

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Allianz на ринку РФ

Allianz вийшла на російський ринок у 1990 році, заснувавши компанію «Ост-Вест Альянс». 2001 року група придбала 45,5% акцій компанії «РОСНО», а 2007 року стала її основним акціонером.

У тому ж році компанія придбала 100% статутного капіталу російської страхової компанії «Прогрес-Гарант». З 2012 року на російському ринку працює об'єднана компанія «Альянс», яка займається страхуванням життя, пенсійним і медичним страхуванням.