Uber продав свою частку в «Яндекс.Таксі» за $700 мільйонів

Американська компанія Uber, яка володіє однойменним сервісом виклику таксі, позбулася своєї частки, що лишалась, у російській групі компаній «Яндекс.Таксі» — Яндекс викупив цю частку за $702,5 млн. Про це повідомляє пресслужба Яндекса.

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Таким чином, Яндекс став єдиним власником групи, до якої входять сервіси замовлення таксі, каршерінгу та оренди самокатів. Угода отримала схвалення регуляторів.

Закриття угоди відбулося 21 квітня — Яндекс купив 28,98% частки Uber, що залишилися.

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Нагадаємо

Uber і Яндекс створили спільне підприємство в лютому 2018 року. Компанія була зареєстрована в Нідерландах під назвою MLU B. V. і управляла спільним таксі-бізнесом під брендами «Яндекс Go» і Yango, а також під брендом Uber у Росії.

У 2021 році Яндекс викупив у Uber частки в «Яндекс Еда», «Яндекс Лавка» і «Яндекс Доставка» за $1 млрд. Унаслідок цієї угоди частка Яндекса в MLU сягнула приблизно 71%. Крім того, російська компанія отримала переважне право протягом двох років викупити решту 29%.

Наприкінці лютого 2022 року Uber оголосила, що намагається прискорити вихід зі спільного підприємства з Яндексом. Компанія також повідомила, що три керівники Uber, які входили до ради директорів «Яндекс.Таксі», залишили свої посади.