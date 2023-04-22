Uber продав свою частку в «Яндекс.Таксі» за $700 мільйонів

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

22 квітня 2023, 12:06 Читать на русском

Uber продав свою частку в «Яндекс.Таксі» за $700 мільйонів

Американська компанія Uber, яка володіє однойменним сервісом виклику таксі, позбулася своєї частки, що лишалась, у російській групі компаній «Яндекс.Таксі» — Яндекс викупив цю частку за $702,5 млн. Про це повідомляє пресслужба Яндекса.

Американська компанія Uber, яка володіє однойменним сервісом виклику таксі, позбулася своєї частки, що лишалась, у російській групі компаній «Яндекс.
Фото: freepik.com

Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Таким чином, Яндекс став єдиним власником групи, до якої входять сервіси замовлення таксі, каршерінгу та оренди самокатів. Угода отримала схвалення регуляторів.

Закриття угоди відбулося 21 квітня — Яндекс купив 28,98% частки Uber, що залишилися.

Читайте також: Німецький концерн Henkel продає бізнес в Росії за 600 мільйонів євро

Нагадаємо

Uber і Яндекс створили спільне підприємство в лютому 2018 року. Компанія була зареєстрована в Нідерландах під назвою MLU B. V. і управляла спільним таксі-бізнесом під брендами «Яндекс Go» і Yango, а також під брендом Uber у Росії.

У 2021 році Яндекс викупив у Uber частки в «Яндекс Еда», «Яндекс Лавка» і «Яндекс Доставка» за $1 млрд. Унаслідок цієї угоди частка Яндекса в MLU сягнула приблизно 71%. Крім того, російська компанія отримала переважне право протягом двох років викупити решту 29%.

Наприкінці лютого 2022 року Uber оголосила, що намагається прискорити вихід зі спільного підприємства з Яндексом. Компанія також повідомила, що три керівники Uber, які входили до ради директорів «Яндекс.Таксі», залишили свої посади.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами