Обсяги зобов’язань банків зросли на 2,1% — НБУ

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Ситуація в банківському секторі

Ліквідність сектору залишається високою. Обсяги зобов’язань платоспроможних банків за I квартал зросли на 2,1% за рахунок активного нарощення коштів бізнесу та населення, водночас частка рефінансування НБУ знизилася вдвічі — до 0,9%.

Строкова структура ресурсної бази банків поліпшується. Зростання строкових коштів населення у гривні прискорилося до 9,6% за квартал.

Середньозважені ставки за залученнями коштів у бізнесу зросли до 13,2%, у населення — до 10,6% річних.

Попит на кредити залишається пригніченим. Корпоративний кредитний портфель за I квартал знизився на 4,8% у національній та на 5,5% — у іноземній валюті.

Проте падіння обсягу чистого роздрібного кредитного портфеля уповільнилося до 1,9%. Кредитний ризик залишається ключовим для банків, проте визнання ними кредитних втрат унаслідок війни уповільнилося.

За І квартал питома вага непрацюючих кредитів підвищилася на 0,7 відсоткового пункта — до 38,8%. Чисті відрахування в резерви під кредити за квартал становили лише 1,8 млрд грн (-90,2% р/р).

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«Банки впевнено пережили рік повномасштабної війни і досить швидко відновлюють роботу на деокупованих територіях, — зазначила перший заступник Голови НБУ Катерина Рожкова. — Наступний етап — повоєнне відновлення, в якому банківський сектор братиме активну участь шляхом кредитування населення та бізнесу. Поліпшення структури ресурсної бази і визнання кредитних втрат — важливі елементи цієї підготовки».

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