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18 травня 2023, 14:18 Читать на русском

Близько 30% для населення та 20% для бізнесу. Вартість кредитів майже стабілізувалася — НБУ

Вартість кредитів майже стабілізувалася. Упродовж першого кварталу 2023 року ставки за споживчими кредитами фізичним особам коливалися в середньому близько 30% річних, за кредитами суб'єктам господарювання — близько 20% річних. Про це йдеться в Огляді банківського сектору НБУ за перший квартал 2023 року.

Вартість кредитів майже стабілізувалася.
Фото: bank.gov.ua

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За даними регулятора, трохи вищими ставки були за кредитами великим підприємствам як таким, що генерують вищий ризик концентрації для банку та не підпадають під обмеження програми «Доступні кредити 5−7-9%».

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Обсяг чистих гривневих кредитів суб'єктам господарювання знизився на 4,8% за перший квартал. Найбільше зниження гривневого кредитування бізнесу відбулося в Приватбанку та іноземних банках — на 8,4% та 6,2%.

Зниження чистих гривневих кредитів фізичним особам уповільнилося до 1,9% у першому кварталі. Зокрема Приватбанк продемонстрував зростання кредитування на 4,6%.

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Джерело: Мінфін
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