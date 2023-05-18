Cisco Systems представила звіт за ІІІ квартал

На премаркеті цінні папери Cisco Systems знизилися на 3,5%, але до 12:31 котирування піднялися на 1,51% до 47,63 долара. Компанія розповіла про кращі, ніж прогнозувалося, квартальні фінрезультати.

Як стало відомо аналітикам LBLV, прибуток на цінний папір склав 1 долар, що перевищує прогноз у 0,97 долара. На 14% у річному співвідношенні збільшився виторг − до 14,6 мільярда доларів (при прогнозі в 14,4 мільярда доларів).

При цьому повідомляється про зниження замовлень на продукцію на 23%, порівняно з аналогічним періодом минулого року. На 18% збільшився загальний прибуток від програмного забезпечення, а прибуток від передплати на ПЗ піднявся на 17%, порівняно з минулим роком.

Показник ARR (загальний річний регулярний дохід) зріс на 6%, порівняно зі значенням 2022 року, до 23,8 мільярда доларів.

Гендиректор Cisco Systems Чак Роббінс повідомив, що досягти високих результатів компанії вдалося завдяки розвитку ключових технологій, серед яких штучний інтелект, безпека та хмарні сервіси.

У четвертому кварталі компанія очікує, що прибуток на акцію буде на рівні від 1,05 до 1,07 доларів. Очікується, що виторг збільшиться на 14 — 16% у річному співвідношенні за обсягом продажів у 15,07 мільярда доларів.

У компанії покращили річний прогноз. Очікується, що прибуток на акцію складе 3,80 — 3,82 долара, порівняно з попереднім значенням 3,72 — 3,78 долара. Прогнозується, що виторг підніметься на 10 — 10,5%, повідомили в LBLV.

Віктор Соколов, фінансовий аналітик LBLV