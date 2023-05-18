Україна відновлює імпорт електроенергії

У четвер, 18 травня, Україна впродовж трьох годин імпортуватиме електроенергію зі Словаччини через дефіцит потужності в енергосистемі. Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

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«Сьогодні вдень упродовж трьох годин триватиме невеликий імпорт зі Словаччини. У нічні та денні години, коли в енергосистемі є надлишок потужності і знижене споживання, продовжується експорт до Молдови та Польщі», — наголосили в компанії.

Водночас сьогодні ввечері прогнозується такий же рівень споживання, як і вчора, для покриття якого будуть задіяні всі наявні резерви потужності.

Ощадливе споживання

В Укренерго знову закликали українців зменшити споживання електроенергії у вечірні години та не вмикати кілька приладів одночасно, особливо з 19:00 до 22:00.

«Допомогти енергосистемі стабільно працювати може ощадливе споживання. Особливо закликаємо всіх зменшити використання електроенергії з 19:00 до 22:00», — зазначили в Укренерго.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що внаслідок нічного масованого обстрілу є влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури, 18 травня без світла залишилися понад 20 населених пунктів.

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