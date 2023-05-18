Внаслідок нічного масованого обстрілу є влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури, без світла залишилися понад 20 населених пунктів. Про це йдеться у повідомленні Міністерства енергетики.
Міненерго: Внаслідок нічного обстрілу понад 20 населених пунктів залишилися без світла
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Ракетний обстріл
«Уночі ворог завдав чергового масованого ракетно-дронового удару по всій території країни. Є влучання та пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури», — йдеться у повідомленні.
Зокрема, через обстріл відключилися повітряні лінії електропередачі на Хмельниччині. В області знеструмлено 3 населених пункти, без світла залишилися 1,7 тис. споживачів.
Також внаслідок останнього масованого обстрілу знеструмлено 2 населених пункти в Запорізькій області, 3 населених пункти — в Миколаївській області.
У Херсонській області знеструмлено 15 населених пунктів, залишилися без світла майже 12 тисяч споживачів. Усі вже заживлені.
На Донеччині також відключилися кілька повітряних ліній. Без світла залишилися 5 населених пунктів, понад 20 тисяч абонентів. Знеструмлено шахту, де у цей час перебували кілька осіб.
Внаслідок попередніх обстрілів без світла залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.
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