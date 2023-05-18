Міненерго: Внаслідок нічного обстрілу понад 20 населених пунктів залишилися без світла

Ракетний обстріл

«Уночі ворог завдав чергового масованого ракетно-дронового удару по всій території країни. Є влучання та пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури», — йдеться у повідомленні.

Зокрема, через обстріл відключилися повітряні лінії електропередачі на Хмельниччині. В області знеструмлено 3 населених пункти, без світла залишилися 1,7 тис. споживачів.

Також внаслідок останнього масованого обстрілу знеструмлено 2 населених пункти в Запорізькій області, 3 населених пункти — в Миколаївській області.

У Херсонській області знеструмлено 15 населених пунктів, залишилися без світла майже 12 тисяч споживачів. Усі вже заживлені.