У четвер, 18 травня, курс долара на готівковому ринку у покупці знизився на 5 копійок, а у продажу на 3 копійки. Євро подешевшало на 10 копійок у купівлі та на 3 копійки у продажу.
Курс валют на 18 травня: долар та євро дешевшають
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В обмінниках долар подешевшав на 4 копійки у купівлі та на 10 копійок у продажу. Курс євро знизився на 7 копійок у купівлі та на 8 копійок у продажу.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,25−37,65 грн. Євро купують за 40,50 грн, а продають за 41,15 грн.
За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,41−37,50, євро — 40,79−41,00 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 39,59−39,98 грн/євро.
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