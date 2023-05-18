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18 травня 2023, 11:15 Читать на русском

У Пакистані хочуть заборонити криптовалюти

Влада Пакистану має намір заборонити криптовалюти на території країни, повідомляє BlockchainReporter. Таке рішення було ухвалено на засіданні Постійного комітету Сенату з фінансів під головуванням сенатора Саліма Мандвівали.

Влада Пакистану має намір заборонити криптовалюти на території країни, повідомляє BlockchainReporter.

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Що відомо

Міністр фінансів Пакистану Айша Гаус Паша заявила, що криптовалюти бууть заборонені і питання про їхню легалізацію в Пакистані не розглядатиметься, повідомило місцеве видання Samaa. Вона сказала, що Державний банк Пакистану (центробанк) та Міністерство інформаційних технологій розпочали роботу над забороною криптовалют.

Глава центрального банку Пакистану Сохаїл Джавад підкреслив, що криптовалюта — це високоризикована форма валюти, і заявив, що вважає її повним шахрайством. Він також сказав, що її ніколи не буде дозволено в Пакистані, поставивши під сумнів легітимність цифрового активу.

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Джавад пояснив, що у 2018 році банкам було надано вказівку не брати участь в операціях з криптовалютами. Він заявив, що криптовалюти неможливо ефективно регулювати чи контролювати, і особливо наголосив на рішення Китаю обмежити їх використання.

Голова комітету Салім Мандвівала визнав, що пакистанці інвестували мільярди доларів у криптовалюти. Глава центробанку у відповідь на це сказав, що Федеральне агентство розслідувань (FIA) та Група фінансового моніторингу Пакистану (FMU) припиняють подібну діяльність.

Колишній міністр юстиції Пакистану Фарук Хамід Наїк рекомендував суворо карати тих громадян, які залучені до діяльності, пов'язаної з криптовалютами, та закликав до ухвалення відповідного законодавства.

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Джерело: Мінфін
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