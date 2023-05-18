Шість з топ-1000 українських компаній продовжують підтримувати бізнесові зв’язки з росією, дві — з білоруссю. Про це йдеться у дослідженні YouControl.
Вісім українських топкомпаній досі підтримують зв'язки з росією та білоруссю — YouControl
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Російський та білоруський «слід»
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ТОВ «Вента. ЛТД» пов’язана з російським фармацевтичним холдингом групи «Катрен»;
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у складі Крюківського вагонобудівного заводу є громадянин рф Станіслав Гамзалов;
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Кременчуцький міськмолокозавод належить ПРАТ «Галактон», акціонером якого, своєю чергою, є російська компанія «Данон росія»;
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співвласником компанії з продажу сільськогосподарської техніки ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» є громадянин росії Олександр Барков, країною реєстрації якого, згідно з даними ЄДР, на цей час є Україна. Інший співвласник підприємства Борис Сапожніков, який нині фігурує як резидент Кіпру, до вересня 2018 р. був зареєстрований у російському Курську;
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білоруський «слід» у структурі власності мають дві компанії: ТОВ З ІІ «Белферт Україна» та ТЗОВ «Агротехніка». Остання входить до складу групи компаній «Пан Курчак»;
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бенефіціарами ще двох компаній значаться громадяни Китаю. Це українське представництво ізраїльської компанії Playtika, що спеціалізується на розробці та публікації мобільних ігор — ТОВ «Плейтика Україна». А також дочірня компанія польської LPP, яка працює у сфері легкої промисловості та рітейлу (бренди Reserved, Cropp, House, Mohito і SiNSAY) — ДП «ЛПП Україна» АТ «ЛПП».
Крім того, 6 українських компаній, згідно з даними російського реєстру юридичних осіб, є співвласниками компаній в росії.
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Коментарі - 7
Скажу больше, есть подозрения, что транзитом газа и нефти в эти страны занимаются укр.компании, но как у нас любят говорить «это не то», всего только 8 :).
но платят они не лучше — доллары и евро на рп платить не получается.
венгры наверное форинты советских времен дают :)
транзитом конечно занимаемся.
рп нужно давить и армией и экономически — отбирать бесценные ресурсы. А они пусть бесятся. Но сделать — ничего не могут — прекратить добычу нереально — скважины сдохнут.
Просто в данном случае лучше просто молчать чем публиковать вот такие «исследования». Нашли они білоруський «слід» у «Белферт Україна», долго искали? Пусть в гугле наберут кому принадлежат облгазы и обленерго, откуда у них бензин в баке, и откуда газ в Словакии, как газ и нефть попадают в Европу. Детективы ещё те.
компании о которых говорится — не торгуют с россией и не покупают товар российского происхождения. они имеют собственников из рп-рб.
вопрос в структуре собственности ,а не покупке товаров через пятерых посредников.