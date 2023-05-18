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18 травня 2023, 10:44 Читать на русском

Вісім українських топкомпаній досі підтримують зв'язки з росією та білоруссю — YouControl

Шість з топ-1000 українських компаній продовжують підтримувати бізнесові зв’язки з росією, дві — з білоруссю. Про це йдеться у дослідженні YouControl.

Шість з топ-1000 українських компаній продовжують підтримувати бізнесові зв’язки з росією, дві — з білоруссю.
Фото: intent.press

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Російський та білоруський «слід»

  • ТОВ «Вента. ЛТД» пов’язана з російським фармацевтичним холдингом групи «Катрен»;

  • у складі Крюківського вагонобудівного заводу є громадянин рф Станіслав Гамзалов;

  • Кременчуцький міськмолокозавод належить ПРАТ «Галактон», акціонером якого, своєю чергою, є російська компанія «Данон росія»;

  • співвласником компанії з продажу сільськогосподарської техніки ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» є громадянин росії Олександр Барков, країною реєстрації якого, згідно з даними ЄДР, на цей час є Україна. Інший співвласник підприємства Борис Сапожніков, який нині фігурує як резидент Кіпру, до вересня 2018 р. був зареєстрований у російському Курську;

  • білоруський «слід» у структурі власності мають дві компанії: ТОВ З ІІ «Белферт Україна» та ТЗОВ «Агротехніка». Остання входить до складу групи компаній «Пан Курчак»;

  • бенефіціарами ще двох компаній значаться громадяни Китаю. Це українське представництво ізраїльської компанії Playtika, що спеціалізується на розробці та публікації мобільних ігор — ТОВ «Плейтика Україна». А також дочірня компанія польської LPP, яка працює у сфері легкої промисловості та рітейлу (бренди Reserved, Cropp, House, Mohito і SiNSAY) — ДП «ЛПП Україна» АТ «ЛПП».

Крім того, 6 українських компаній, згідно з даними російського реєстру юридичних осіб, є співвласниками компаній в росії.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 7

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S77W
S77W
18 травня 2023, 11:08
#
Додайте до цього списку ще компанії, що завозять товари з Ірану. А ще з Сербії, де власником підприємств є Газпром.
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matroskin
matroskin
18 травня 2023, 12:26
#
Інші 992 я так розумію перейшли на гужовий транспорт і дров'яне опалення.
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yarg
yarg
18 травня 2023, 12:43
#
Это точно. рашка бесится , но ничего сделать не может — приходится отдавать ресурсы в обмен на индийские рупии и киргизские пуйро. а 10 лет назад - была мировой державой…
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matroskin
matroskin
18 травня 2023, 12:46
#
Бензин у нас приемущественно с венгерских НПЗ, а газ словацкий, не думаю что эти страны построили трубопроводы с Индии или покупают сырье в рупиях.
Скажу больше, есть подозрения, что транзитом газа и нефти в эти страны занимаются укр.компании, но как у нас любят говорить «это не то», всего только 8 :).
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yarg
yarg
18 травня 2023, 13:43
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Та да.
но платят они не лучше — доллары и евро на рп платить не получается.
венгры наверное форинты советских времен дают :)
транзитом конечно занимаемся.
рп нужно давить и армией и экономически — отбирать бесценные ресурсы. А они пусть бесятся. Но сделать — ничего не могут — прекратить добычу нереально — скважины сдохнут.
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matroskin
matroskin
18 травня 2023, 14:01
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Я не писал что нужно перейти с танков на лошадей.
Просто в данном случае лучше просто молчать чем публиковать вот такие «исследования». Нашли они білоруський «слід» у «Белферт Україна», долго искали? Пусть в гугле наберут кому принадлежат облгазы и обленерго, откуда у них бензин в баке, и откуда газ в Словакии, как газ и нефть попадают в Европу. Детективы ещё те.
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yarg
yarg
18 травня 2023, 14:10
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И кому принадлежат облгазы и обленерго ? фиташу и воеводину. Все уже арестовано и проходит конфискация.
компании о которых говорится — не торгуют с россией и не покупают товар российского происхождения. они имеют собственников из рп-рб.
вопрос в структуре собственности ,а не покупке товаров через пятерых посредников.
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