Вісім українських топкомпаній досі підтримують зв'язки з росією та білоруссю — YouControl

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ТОВ «Вента. ЛТД» пов’язана з російським фармацевтичним холдингом групи «Катрен»;

у складі Крюківського вагонобудівного заводу є громадянин рф Станіслав Гамзалов;

Кременчуцький міськмолокозавод належить ПРАТ «Галактон», акціонером якого, своєю чергою, є російська компанія «Данон росія»;

співвласником компанії з продажу сільськогосподарської техніки ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» є громадянин росії Олександр Барков, країною реєстрації якого, згідно з даними ЄДР, на цей час є Україна. Інший співвласник підприємства Борис Сапожніков, який нині фігурує як резидент Кіпру, до вересня 2018 р. був зареєстрований у російському Курську;

білоруський «слід» у структурі власності мають дві компанії: ТОВ З ІІ «Белферт Україна» та ТЗОВ «Агротехніка». Остання входить до складу групи компаній «Пан Курчак»;