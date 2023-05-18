Індія у квітні імпортувала рекордний обсяг російської нафти

Імпорт нафти з росії в Індію у квітні виріс до нового рекордного рівня, ще більше скоротивши частку близькосхідних і африканських сортів до найнижчого рівня щонайменше за 22 роки. Про це пише ЕП з посиланням на Reuters .

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Імпорт нафти

Нафтопереробні заводи Індії, третього найбільшого імпортера і споживача нафти в світі, почали активно купувати російську нафту після того, як деякі країни відмовилися від закупівель у рф через її вторгнення в Україну в лютому минулого року, нагадує агентство.

Індія імпортувала близько 1,9 млн барелів на добу російської нафти в квітні, що приблизно на 4,4% більше, ніж у попередньому місяці, свідчать дані. Це становить близько двох п'ятих від загального обсягу закупівель країни.

Зростання імпорту з росії збільшило частку нафти з країн СНД — Азербайджану, Казахстану і росії — до 43,6% від загальних 4,81 млн барелів на добу, імпортованих Індією минулого місяця.

Це зменшило частку близькосхідних сортів нафти, на які традиційно припадає основна частина загального імпорту нафти, приблизно до 44%, а африканської нафти — до 3,4% минулого місяця.

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У квітні росія залишалася головним постачальником нафти до Індії шостий місяць поспіль, за нею йшли Ірак і Саудівська Аравія.

«Індійські нафтопереробники скоротили спотові закупівлі близькосхідних і західноафриканських сортів нафти, оскільки ми отримуємо поставки російської нафти за нижчими цінами», — сказав представник індійського нафтопереробного заводу.

Імпорт нафти з росії також зріс, оскільки Indian Oil Corp, найбільша нафтопереробна компанія країни, збільшила розмір своєї річної імпортної угоди з «роснєфтью».

Імпорт нафти з Іраку в Індію в квітні знизився на 3,1% в порівнянні з попереднім місяцем до 4-місячного мінімуму в 928 400 барелів на добу, в той час, як імпорт з Саудівської Аравії впав на 11% до 723 800 барелів на добу, що є найнижчим показником за останні п'ять місяців.