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4 травня 2023, 11:13 Читать на русском

АРМА передало в управління арештовані активи вартістю 7 мільярдів

Нацагентство з виявлення, розшуку та управління корупційними активами (АРМА) передало в управління приватним і державним компаніям арештовані активи загальною вартістю понад 7 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Нацагентства.

Нацагентство з виявлення, розшуку та управління корупційними активами (АРМА) передало в управління приватним і державним компаніям арештовані активи загальною вартістю понад 7 млрд грн.
Фото: slovoidilo.ua

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Зазначається, що на початку року цей показник складав 4,8 млрд грн. Таким чином за перший квартал 2023 року управителям передано активи вартістю майже 2,5 млрд грн.

Зокрема, АРМА уклало договори управління активами компанії у сфері добування нафти та природного газу (ТОВ «Сервіс Ойл»), а також активами виробника побутової хімії (ПрАТ «Вінницяпобутхім»).

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Крім того, Нацагентство зберігає вартість арештованих грошових коштів на суму майже 3 млрд грн. З них понад 1,2 млрд вкладено у військові облігації, близько 1,7 млрд розміщено на депозитному портфелі у державному банку.

Відтак, загальна вартість арештованих активів, збереження яких забезпечує АРМА, сьогодні становить 10 млрд грн.

Водночас АРМА продовжує пошук управителів для арештованих активів, зокрема, з початку 2023 року оголошено понад 150 конкурсів для представників бізнесу.

Джерело: Мінфін
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