За минулий рік українці задекларували 114,4 мільярда

За підсумками кампанії декларування доходів громадян, що завершилася 1 травня 2023 року, подано 169 900 декларацій про майновий стан та доходи. Сума задекларованого доходу склала 114,4 млрд грн, що на 16,2 млрд грн більше, ніж за підсумками кампанії минулого року. Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби.

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Податкові зобов'язання до сплати до бюджету з податку на доходи фізичних осіб громадянами визначені у сумі 2,7 млрд грн, з військового збору задекларовані податкові зобов'язання становлять 500 млн грн.

Декларування доходів

Річну податкову декларацію про доходи за минулий рік зобов'язані були заповнити та подати до 1 травня громадяни, які отримали доходи, з яких у 2022 році не сплачено податок на доходи фізичних осіб.

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Згідно з вимогами Податкового кодексу, обов'язковому декларуванню підлягають зокрема доходи від здачі в оренду майна, продажу власної сільгосппродукції, зі спадщини (крім отриманої від близьких родичів), від продажу інвестактивів, доходи, отримані за кордоном.