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17 травня 2023, 17:45 Читать на русском

Приплив іноземців вивів фондовий ринок Японії на максимум за 33 роки

Японський фондовий індекс Topix оновив максимум за 33 роки на торгах у середу, 17 травня. Про це повідомив CNBC.

Японський фондовий індекс Topix оновив максимум за 33 роки на торгах у середу, 17 травня.

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Як змінився індекс

Індекс, який включає близько 2 тис. акцій, що торгуються на Токійській фондовій біржі, під час сесії піднімався до 2136,4 пунктів. Це стало найвищим значенням із серпня 1990 року, що свідчить про повернення іноземних інвесторів на японський ринок.

За підсумками дня фондовий індекс Topix (TOPX) закрився зростанням на 0,3% — до 2133,61 пункту. Японський індекс Nikkei (N225) закрився вище за ключовий психологічний рівень 30 000 пунктів вперше за 20 місяців.

Що кажуть експерти

Іноземні інвестори повернулися на ринок Японії, розповіли аналітики Societe Generale з азіатських акцій Франк Бензимра та Цутому Сайто.

На думку експертів, це говорить про характер відновлення фондового ринку в Японії. При цьому зростання може виявитися не таким тривалим, як широкомасштабне піднесення, засноване на фундаментальних показниках, стійкому внутрішньому попиті та збільшення зворотного викупу акціями компаніями, попередили експерти.

Читайте: Акції японських «сого сеся» в портфелі Баффета рекордно подорожчали

За даними Societe Generale, у квітні іноземні інвестори купили японські акції на суму 2,1 трлн ієн ($15,4 млрд). При цьому найбільшим покупцем японських акцій з початку року залишається корпоративний сектор Японії з обсягом 1,1 трлн єн.

Стратег компанії Daiwa Securities Кенджі Абе також відзначив високий іноземний попит на японські акції з квітня, чому сприяли прагнення Токійської фондової біржі покращити корпоративне управління, додаткові інвестиції Уоррена Баффета в японські торгові компанії та позиція нового керуючого банком Японії Кадзуо Уеди.

Зростання акцій

Цього року акції п'яти найбільших торгових будинків Японії показали сильне зростання після того, як голова інвестиційного конгломерату Berkshire Hathaway Уоррен Баффет збільшив свої частки в компаніях і повідомив, що може збільшити свої вкладення в активи Японії ще більше.

Підвищенню попиту японські акції додатково сприяли ослаблення курсу єни і позитивна корпоративна звітність японських компаній.

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Джерело: Мінфін
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