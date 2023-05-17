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17 травня 2023, 16:46 Читать на русском

Японія виходить з рецесії на тлі споживчого підйому після пандемії

Економіка Японії вийшла з рецесії і зростала швидше, ніж очікувалося, в першому кварталі, оскільки відновлення споживання після пандемії COVID-19 компенсувало глобальні перешкоди. Про це повідомляє Reuters.

Економіка Японії вийшла з рецесії і зростала швидше, ніж очікувалося, в першому кварталі, оскільки відновлення споживання після пандемії COVID-19 компенсувало глобальні перешкоди.
Фото: pixabay.com

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Водночас зростаючі ознаки уповільнення зростання в США, Європі та Китаї затьмарюють перспективи економіки, що залежить від експорту, посилюючи невизначеність щодо того, як скоро Центробанк зможе згорнути свою масштабну програму стимулювання.

«Споживання продовжуватиме підтримувати зростання, оскільки зняття обмежень, пов'язаних з COVID, сприятиме збільшенню витрат на туризм і сферу послуг», — зазначив головний економіст дослідницького інституту Dai-ichi Life Йошикі Шинке.

За його словами, економічне відновлення буде помірним, оскільки слабкий попит на зовнішніх ринках буде тиснути на експорт.

«Це буде перетягування каната між сильним внутрішнім попитом і млявим експортом», — додав він.

Зростання економіки Японії

Третя найбільша економіка світу зросла на 1,6% в річному вимірі в січні-березні, свідчать урядові дані, опубліковані в середу, що значно перевищило ринкові прогнози на 0,7% і стало першим зростанням за три квартали.

Зростання відбулося після падіння на 0,1% в останньому кварталі 2022 року. Зниження ознаменувало два квартали скорочення поспіль, що відповідає визначенню технічної рецесії.

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Приватне споживання, яке становить більш ніж половину економіки, зросло на 0,6% у січні-березні порівняно з попереднім кварталом, оскільки відновлення країни після пандемії збільшило витрати на послуги. Це перевершило прогнози щодо зростання на 0,4%.

Капітальні витрати також здивували, збільшившись на 0,9%, що перевершило прогнози щодо падіння на 0,4%.

Номінальний валовий внутрішній продукт (ВВП) Японії досяг рекордних 570,1 трлн єн ($4,22 трлн), чому частково сприяло зростання цін, заявив міністр економіки Шигеюкі Гото.

Однак Гото сказав, що на тлі нових ризиків необхідно бути обережними.

«Ми повинні ретельно стежити за світовою економікою, а також за впливом фінансових ринків і зростанням процентних ставок на реальну економіку», — заявив він.

Сила внутрішнього попиту компенсувала слабкість експорту, який впав на 4,2% у січні-березні, що стало першим падінням за шість кварталів.

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Джерело: Мінфін
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