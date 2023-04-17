«Зернова угода» під загрозою зриву: РФ заблокувала інспекції суден в Босфорі

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

17 квітня 2023, 16:02 Читать на русском

«Зернова угода» під загрозою зриву: РФ заблокувала інспекції суден в Босфорі

17 квітня російська сторона вдруге заблокувала інспекції суден в територіальних водах Туреччини в рамках «зернового коридору». Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

17 квітня російська сторона вдруге заблокувала інспекції суден в територіальних водах Туреччини в рамках «зернового коридору».

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«Росіяни формують їх власний план інспекцій, вибираючи судна з черги на свій розсуд, що повністю протирічить умовам Ініціативи та неприйнятно для України. В результаті вже вдруге за 9 місяців роботи «Зернової ініціативи» не складено інспекційного плану і не проінспектовано жодного судна. Це ставить під загрозу функціонування «Зернової ініціативи», — наголошується у повідомленні.

У міністерстві нагадали, що з листопада минулого року російська сторона під різними приводами саботує та затягує час проведення інспекцій, що вже призвело до скорочення обсягів експорту української агропродукції на світові ринки на 15−18 млн тонн.

А з квітня цього року російські представники СКЦ намагаються втрутитися у діяльність українських портів та експортерів шляхом нав’язування власних критеріїв визначення конкретних суден, що братимуть участь у «зерновій ініціативі».

Читайте: Болгарія також може заборонити імпорт українського зерна

«Наприклад, з 14 квітня росіяни без жодних пояснень відмовляють в реєстрації трьох суден (2 з яких на Китай), на які вже очікує вантаж в порту «Південний». Таким чином російська сторона намагається встановити контроль над кількістю завантаженого флоту та напрямами його роботи, що є порушенням міжнародних норм та положень «Зернової ініціативи», — пояснили у міністерстві

«Це є черговою спробою диктувати всьому світу свою політику, ставити під загрозу продовольчу безпеку та використовувати їжу як зброю Україна категорично відкидає чергові вимоги росіян й виступає проти втручання в діяльність українських портів», — наголошують у Мінінфраструктури.

Нагадаємо

Як повідомлялося, минулого тижня російська сторона вже блокувала роботу інспекцій Спільного координаційного центру (СКЦ), який перевіряє судна, що рухаються «зерновим коридором» з та до українських портів, через це 11 квітня перевірку для руху коридором не пройшло жодне судно.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Kaleso
Kaleso
17 квітня 2023, 17:38
#
Цікаво заборони країн ЄС тут це це все роблять щоб ми ніче ніде не продали ой цікаво
+
0
Сергій Т
Сергій Т
17 квітня 2023, 18:03
#
Нас врятує тільки перемога у війні.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами