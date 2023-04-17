«Зернова угода» під загрозою зриву: РФ заблокувала інспекції суден в Босфорі

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«Росіяни формують їх власний план інспекцій, вибираючи судна з черги на свій розсуд, що повністю протирічить умовам Ініціативи та неприйнятно для України. В результаті вже вдруге за 9 місяців роботи «Зернової ініціативи» не складено інспекційного плану і не проінспектовано жодного судна. Це ставить під загрозу функціонування «Зернової ініціативи», — наголошується у повідомленні.

У міністерстві нагадали, що з листопада минулого року російська сторона під різними приводами саботує та затягує час проведення інспекцій, що вже призвело до скорочення обсягів експорту української агропродукції на світові ринки на 15−18 млн тонн.

А з квітня цього року російські представники СКЦ намагаються втрутитися у діяльність українських портів та експортерів шляхом нав’язування власних критеріїв визначення конкретних суден, що братимуть участь у «зерновій ініціативі».

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«Наприклад, з 14 квітня росіяни без жодних пояснень відмовляють в реєстрації трьох суден (2 з яких на Китай), на які вже очікує вантаж в порту «Південний». Таким чином російська сторона намагається встановити контроль над кількістю завантаженого флоту та напрямами його роботи, що є порушенням міжнародних норм та положень «Зернової ініціативи», — пояснили у міністерстві

«Це є черговою спробою диктувати всьому світу свою політику, ставити під загрозу продовольчу безпеку та використовувати їжу як зброю Україна категорично відкидає чергові вимоги росіян й виступає проти втручання в діяльність українських портів», — наголошують у Мінінфраструктури.

Нагадаємо

Як повідомлялося, минулого тижня російська сторона вже блокувала роботу інспекцій Спільного координаційного центру (СКЦ), який перевіряє судна, що рухаються «зерновим коридором» з та до українських портів, через це 11 квітня перевірку для руху коридором не пройшло жодне судно.