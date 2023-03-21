В Україні арештували гелікоптер Жеваго (відео)

Правоохоронці ініціювали арешт гелікоптера, опосередкованим власником якого є акціонер банку АТ «Банк «Фінанси та Кредит» Костянтин Жеваго. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

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Повітряне судно належить підконтрольній колишньому депутату юридичній особі. Жеваго використовував його в особистих цілях під час перебування на території України.

Було встановлено місцеперебування гелікоптера та проведені всі необхідні дії щодо його арешту.

«У межах розслідування кримінального провадження Жеваго було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, також підозри повідомлені низці топменеджерів банку», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що топменеджери банку організували механізм розтрати $113 млн фінансової установи, чим завдали шкоди інтересам держави та вкладників банку.

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Арешт на майно

На сьогодні накладено арешт на майно підозрюваного олігарха, а також пов’язаних з ним юридичних осіб. Зокрема: акції його підприємств на сотні мільйонів гривень, корпоративні права товариств, 26 об'єктів нерухомості.

Також накладено арешт на майно інших юридичних осіб, які пов’язані з колишнім депутатом. Серед іншого, це 14 майнових комплексів, 21 частина майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир.

Нагадаємо

28 грудня 2022 року за запитом Державного бюро розслідувань (ДБР) французькі правоохоронці затримали екснардепа, акціонера банку «Фінанси та Кредит» Костянтина Жеваго в елітному французькому курорті Куршевель.

9 жовтня 2019 року ДБР оголосило Жеваго в національний розшук у справі про розтрату коштів банку «Фінанси та Кредит».

11 жовтня НАБУ повідомило ексдепутату про нову підозру через недостовірне декларування у 2015—2017 роках на суму понад 19 млн грн.

3 грудня суд дозволив арештувати Жеваго, який підозрюється у розтраті 2,5 млрд грн банку «Фінанси та кредит». Жеваго також знаходиться в міжнародному розшуку.