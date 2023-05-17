Курс валют на 17 травня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

У середу, 17 травня, курс долара на готівковому ринку у покупці знизився на 5 копійок, а у продажу на 10 копійок. Євро у покупці також подешевшало на 10 копійок, а у продажу не змінилося.

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В обмінниках долар у покупці не змінився, а у продажу подешевшав на 2 копійки. Курс євро не змінився у купівлі та у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,30−37,70 грн. Євро купують за 40,60 грн, а продають за 41,30 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,55−37,63, євро — 41,00−41,15 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 39,69−40,08 грн/євро.​

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