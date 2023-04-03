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3 квітня 2023, 16:20 Читать на русском

В Нацбанку розповіли, як змінилися настрої українського бізнесу

У березні ІОДА підвищився до 49.5 із 45.0 у лютому і майже досяг рівноважного рівня. Це найвище значення із грудня 2021 року. Про це свідчать результати щомісячного опитування щодо індексу очікувань ділової активності (ІОДА).

У березні ІОДА підвищився до 49.5 із 45.0 у лютому і майже досяг рівноважного рівня.
Фото: depositphotos

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Як змінились очікування бізнесу

Підприємства торгівлі мали найоптимістичніші оцінки результатів та перспектив своєї діяльності: секторальний індекс у березні зріс до 53.6 (із 47.0 у лютому). Цьому сприяло пожвавлення споживчих настроїв, поліпшення ситуації з енергопостачанням та збільшення пропозиції товарів.

Підприємства промисловості вперше після лютого 2022 року очікували зростання своїх економічних результатів: секторальний індекс становив 51,2 (в лютому — 47,2). На оцінки респондентів позитивно вплинули поліпшення ситуації в енергетиці та зовнішньої кон’юнктури, а також налагодження ланцюгів поставок. Вони очікували зростання обсягів виготовленої продукції та обсягів нових замовлень, у тому числі експортних.

Підприємства будівництва, зважаючи на сезонний фактор, суттєво пом'якшили негативні оцінки своїх економічних результатів: секторальний індекс у березні становив 45.9 (у лютому — 33.5). Опитані будівельники очікували зростання обсягів закупівлі послуг підрядників, сировини та матеріалів, а також значно послабили негативні оцінки щодо обсягів нових замовлень.

Підприємства сфери послуг, попри сезонне пожвавлення, мали найстриманіші оцінки щодо своїх економічних перспектив: секторальний індекс становив 45.7 (у лютому — 43.2). Дещо пом’якшилися, але залишилися негативними очікування щодо обсягів наданих послуг, нових замовлень та послуг під час їх виконання.

Більшість підприємств, що беруть участь в опитуваннях, очікують сповільнення темпів здорожчання власної продукції/послуг та поки що не планують збільшення загальної кількості працівників.

Методика опитування

Щомісячне опитування підприємств проводилося з 06 до 24 березня 2023 року. В опитуванні взяли участь 484 підприємства. Серед опитаних підприємств 46.5 % — компанії промисловості, 28.9% — сфери послуг, 20.7% — торгівлі, 5.0% — будівництва; 32.9% респондентів — великі підприємства, 30.0% — середні, 37.2% — малі.

32.6% опитаних підприємств здійснюють експортні та імпортні операції, 9.1% — лише експортні операції, 16.3% — лише імпортні операції, 41.9% — не здійснюють зовнішні економічні операції.

Джерело: Мінфін
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