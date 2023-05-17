Сім фінансових компаній виключили з державного реєстру

Національній банк анулював ліцензії 10 небанківським фінансовим установам та виключив 7 з Державного реєстру фінансових установ. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

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Кому анулювали ліцензії

ТОВ «ФК «Еліт фінанс груп»;

ТОВ «ФК «Експрес-фінанс»;

ПТ «Ломбард «Кредитор» ТОВ «Ювелір-інвест» і компанія»;

КС «Подільська»;

КС «Єднання».

Нацбанк уточнює, що кредитні спілки «Подільська» та «Єднання» мали по дві ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг, а саме: на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, та на залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення.

Також на підставі отриманих заяв були анульовані окремі ліцензії:

ТОВ «Апзон» — на надання послуг з фінансового лізингу;

ТОВ «Кредо голд» — на надання послуг з фінансового лізингу;

ТОВ «Фінкредіт груп» — на надання послуг з факторингу та на надання послуг з фінансового лізингу;

ТОВ «Фаст кредит» — на надання послуг з факторингу та на надання послуг з фінансового лізингу;

ПРАТ «УСК «Княжа Вієнна іншуранс груп» — на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) в частині добровільного страхування залізничного транспорту.

Кого виключили з реєстру

Крім того, на підставі поданих документів Нацбанк виключив з реєстру фінансових установ ТОВ «ФК «Еліт фінанс груп», ТОВ «ФК «Експрес-фінанс», ПТ «Ломбард «Кредитор» ТОВ «Ювелір-інвест» і компанія», КС «Подільська» та КС «Єднання».

ТОВ «Партнер Фінанс» виключено з Державного реєстру фінансових установ на підставі власної заяви, а АТ «Просто-страхування» — у зв’язку з ухваленням Національним банком рішення про анулювання (відкликання) усіх наявних ліцензій.

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