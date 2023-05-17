Національній банк анулював ліцензії 10 небанківським фінансовим установам та виключив 7 з Державного реєстру фінансових установ. Про це йдеться у повідомленні регулятора.
Сім фінансових компаній виключили з державного реєстру
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Кому анулювали ліцензії
- ТОВ «ФК «Еліт фінанс груп»;
- ТОВ «ФК «Експрес-фінанс»;
- ПТ «Ломбард «Кредитор» ТОВ «Ювелір-інвест» і компанія»;
- КС «Подільська»;
- КС «Єднання».
Нацбанк уточнює, що кредитні спілки «Подільська» та «Єднання» мали по дві ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг, а саме: на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, та на залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення.
Також на підставі отриманих заяв були анульовані окремі ліцензії:
- ТОВ «Апзон» — на надання послуг з фінансового лізингу;
- ТОВ «Кредо голд» — на надання послуг з фінансового лізингу;
- ТОВ «Фінкредіт груп» — на надання послуг з факторингу та на надання послуг з фінансового лізингу;
- ТОВ «Фаст кредит» — на надання послуг з факторингу та на надання послуг з фінансового лізингу;
- ПРАТ «УСК «Княжа Вієнна іншуранс груп» — на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) в частині добровільного страхування залізничного транспорту.
Кого виключили з реєстру
Крім того, на підставі поданих документів Нацбанк виключив з реєстру фінансових установ ТОВ «ФК «Еліт фінанс груп», ТОВ «ФК «Експрес-фінанс», ПТ «Ломбард «Кредитор» ТОВ «Ювелір-інвест» і компанія», КС «Подільська» та КС «Єднання».
ТОВ «Партнер Фінанс» виключено з Державного реєстру фінансових установ на підставі власної заяви, а АТ «Просто-страхування» — у зв’язку з ухваленням Національним банком рішення про анулювання (відкликання) усіх наявних ліцензій.
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