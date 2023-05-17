єРобота: Уряд надасть бізнесу ще 77 мільйонів гривень

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Скільки отримали українці на розвиток бізнесу

За результатами шостої цього року хвилі подачі заяв на мікрогранти 323 українців визнано переможцями і вони отримають від держави фінансову підтримку на започаткування або розширення власної справи на суму 77 млн грн.

Загалом з початку 2023 року мікрогранти отримають 1 555 українців на майже 370 млн грн.

Хто отримує мікрогранти

Серед отримувачів мікрогрантів шостої хвилі 58% жінок і 42% чоловіків, 75% переможців мають вищу освіту. Найбільше з них із Львівської (60 осіб), Київської (42 особи), Рівненської (24 особи), Вінницької (20 осіб), Івано-Франківської (17 осіб) областей та міста Києва (36 осіб).

Переважна більшість із цих підприємців планують витратити кошти мікрогранту на придбання обладнання, необхідного для ведення бізнесу.

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Найпопулярніші сфери

Найпопулярнішими сферами, в яких працюватимуть грантоотримувачі, є:

оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів — 96 осіб;

тимчасове розміщування й організація харчування — 58 осіб;

переробна промисловість — 46 осіб.

Що відомо про програму «Власна справа»

Нагадаємо, за грантовою програмою «Власна справа» українці можуть отримати мікрогрант від 50 тис. до 250 тис. грн. Кошти можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення.

Отримати мікрогрант може як діючий підприємець, так і людина без досвіду такої діяльності. Обов'язковою умовою надання коштів є створення 1−2 робочих місць. Українці, що отримали мікрогранти у 2022 році, створять близько 8 тис. нових робочих місць.

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Цього року на програму «Власна справа» бюджетом передбачено 1,8 млрд грн, що дозволить видати близько 10 тис. мікрогрантів.

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