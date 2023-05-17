У Держстаті порахували, скільки Україна експортувала товарів з початку року (інфографіка)

Експорт та імпорт товарів

Згідно із даними Держстату, у першому кварталі 2023 року експорт товарів становив $10 305 млрд, або 73,9% порівняно з першим кварталом 2022 року, імпорт — $15,699 млрд або 110,9%.

Від'ємне сальдо становило $5,4 млрд (у першому кварталі 2022 року також було від'ємне сальдо — $208,0 млн).

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Найбільшого падіння у звітний період зазнали обсяги експорту чорних металів — на 75,3% до показників минулого року.

Серед імпортованих товарів найбільший приріст зафіксовано в категорії «електричні машини» (+48,2%).

У березні 2023 року порівняно із лютим сезонно скориговані обсяги експорту зросли на 1,1%, до $3,55 млрд, імпорту — скоротилися на 3,9%, до $5,4 млрд.

Відповідно, сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі в березні 2023 р. було негативним і становило $1,88 млрд. У лютому також негативне — $2,12 млрд.

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