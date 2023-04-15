Український експорт скоротився на 42,8% у січні-лютому

Протягом перших двох місяців року експорт товарів впав на 42,8%, а імпорт — на 17,9 % порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це свідчать дані Державної служби статистики.

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Скорочення імпорту

У січні-лютому 2023 року експорт товарів становив 6459,4 млн доларів, або 57,2% порівняно із січнем-лютим 2022 року, імпорт — 10172,2 млн доларів, або 82,1%.

Негативне сальдо склало 3712,8 млн доларів (у січні-лютому 2022 року також негативне — 1082,7 млн доларів).

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Нагадаємо

У 2022 році в Українуімпортували товарів на $55,5 млрд (без урахування газу, ввезеного у 2014−2016 роках, але розмитненого у грудні 2022 року), а експортували з України продукції на $44,2 млрд.