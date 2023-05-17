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17 травня 2023, 8:49 Читать на русском

Бюджет України в квітні: рекордна сума міжнародної підтримки та менші, ніж митні доходи (дослідження)

У квітні до державного бюджету надійшли рекордні обсяги міжнародної макрофінансової допомоги. США надали грант на суму $1,25 млрд, а запозичення від МВФ і ЄС становили $2,7 млрд і €1,5 млрд відповідно. Про це йдеться в новому щомісячному бюджетному барометрі KSE.

У квітні до державного бюджету надійшли рекордні обсяги міжнародної макрофінансової допомоги.
Фото: ua-energy.org

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Скільки надійшло до бюджету

Загалом доходи загального фонду становили 162,8 млрд грн, що на 10,6 млрд грн більше, ніж у березні.

Експерти KSE стверджують, що в квітні на державні рахунки надійшли рекордні суми міжнародної підтримки. Зокрема, йдеться про грант на суму 45,7 млрд грн від США, а також кредитні запозичення на суму 98,7 млрд грн від МВФ та 60,6 млрд грн від ЄС.

Водночас Державній митній службі не вдалося виконати планові показники. До бюджету спрямовано на 8,2% менше доходів, ніж планувалося.

Читайте: У березні Україна отримала від міжнародних партнерів 170,3 мільярда гривень

Фактичний дефіцит державного бюджету у квітні становив 32,6 млрд грн, а сукупно за перші чотири місяці 2023 року — 252,9 млрд грн.

Крім того, нижчими, ніж планувались, були надходження від рентної плати (на 31,1%). Найбільше перевиконання доходів відбулося з податку на прибуток підприємств — 58,6% та акцизного податку — на 33,1%.

Аналітики зазначають, що за підсумками 2022 року прибуток НБУ до розподілу сягнув 91 млрд грн, із яких рекордні 71,9 млрд грн у квітні перераховані до державного бюджету.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
Cheff spakuxa Kiev
Cheff spakuxa Kiev
17 травня 2023, 9:24
#
Интересно в кто 2024 году Украине поможет, когда все будут заняты.
+
+15
yarg
yarg
17 травня 2023, 10:41
#
Чем заняты ? будут бывшую россию делить ?
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