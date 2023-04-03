У березні Україна отримала від міжнародних партнерів 170,3 мільярда гривень

За березень місяць міжнародна підтримка бюджету України становила 170,38 млрд грн ($4,6 млрд). Про це в телеграм-каналі написав перший заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

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За його словами, всього за три місяці 2023 року Україна отримала 401,18 млрд грн ($10,9 млрд).

Найбільші донори

Євросоюз — $4,85 млрд

США — $3,5 млрд

Канада — $1,89 млрд.

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Нагадаємо

Як писав раніше «Мінфін», з початку війни міжнародні партнери виділили Україні понад 113 млрд євро. Сума включає військову, фінансову та гуманітарну допомогу від урядів іноземних держав.