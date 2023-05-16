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16 травня 2023, 18:03 Читать на русском

Укрпошта випустила аудіолистівки з голосами українських Героїв: як придбати

У рамках проєкту «Борітеся — вже поборюєте» Укрпошта створила 12 аудіолистівок з авторськими підписами, що «говорять» голосами сучасних українських Героїв. Серед них відважні бійці, волонтери, музиканти, журналісти, працівники критичної інфраструктури. Про це повідомляє пресслужба Укрпошти.

У рамках проєкту «Борітеся — вже поборюєте» Укрпошта створила 12 аудіолистівок з авторськими підписами, що «говорять» голосами сучасних українських Героїв.

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Що зображено на листівках

Зазначається, що на листівках є QR-коди, які приведуть до аудіоісторії героя чи героїні з зображення, а саме: командира полку «Азов» Дениса Прокопенка, волонтерки Тати Кеплер, бійчині Катерини «Пташки» Поліщук, журналіста Ігоря Лаченкова, військового Олександра Будька з позивним «Терен», пілота-винищувача Вадима Ворошилова «Karaya» та інших.

Крім того, у серії є листівки, присвячені тим, хто вже майже рік сталево тримає оборону, як на фронті, так і у тилу, зокрема, поштарям, залізничникам, зв’язківцям та енергетикам.

«Запустили 12 лімітованих аудіолистівок з авторськими підписами, що „говорять“ голосами сучасних українських Героїв, у проєкті „Борітеся — вже поборюєте“. Підготуйтесь, кожна з них змусить вас плакати. Але обіцяємо, це буде від відчуття гордості, приналежності та переконання „можу ще“ в найтемніші часи. Їхні слова наповнюють, підтримують та пробуджують нову силу всередині вас», — зауважив Ігор Смілянський, очільник «Укрпошти».

Де придбати

Придбати аудіолистівки із зображенням героїв можна в центральних відділеннях Укрпошти та на сайті.

Вартість однієї листівки — 40 грн. Весь прибуток буде направлений на дрони для ЗСУ.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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matroskin
matroskin
16 травня 2023, 18:35
#
Вроди ж недавно закон приняли, которым запрещено использовать тематику войны для заработка, или Укрпоште законы не писаны ?
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