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16 травня 2023, 16:10 Читать на русском

Скільки коштів з держбюджету йде на армію

Наразі 60% державного бюджету України спрямовується на армію. Про це повідомив заступник голови Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв, передає Укрінформ.

Наразі 60% державного бюджету України спрямовується на армію.
Фото: dw.com

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Гроші на армію

«Наразі 60% бюджету спрямовано на армію», — зазначив нардеп в інтерв'ю агентству.

За його словами, левова частка цих грошей іде на зарплати військових, їх забезпечення, озброєння, боєкомплекти.

«Але разом із тим, попри війну, ми реформуємося і поступово переходимо на стандарти НАТО», — додав Чернєв.

У цьому контексті він зауважив, що деякі стандарти потребують додаткового фінансування, а деякі потребують змін усередині Збройних сил або Міністерства оборони.

Водночас заступник голови парламентського комітету переконаний, що Україна впорається з адаптацією до стандартів НАТО власним силам, без фінансової допомоги від міжнародних партнерів.

Нагадаємо

За даними Міністерства фінансів, на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 289,7 млрд грн (у квітні — 73,7 млрд грн).

147,5 млрд грн — для підтримки Збройних Сил України. Це придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування).

Джерело: Мінфін
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