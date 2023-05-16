Наразі 60% державного бюджету України спрямовується на армію. Про це повідомив заступник голови Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв, передає Укрінформ.
Скільки коштів з держбюджету йде на армію
►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Гроші на армію
«Наразі 60% бюджету спрямовано на армію», — зазначив нардеп в інтерв'ю агентству.
За його словами, левова частка цих грошей іде на зарплати військових, їх забезпечення, озброєння, боєкомплекти.
«Але разом із тим, попри війну, ми реформуємося і поступово переходимо на стандарти НАТО», — додав Чернєв.
У цьому контексті він зауважив, що деякі стандарти потребують додаткового фінансування, а деякі потребують змін усередині Збройних сил або Міністерства оборони.
Водночас заступник голови парламентського комітету переконаний, що Україна впорається з адаптацією до стандартів НАТО власним силам, без фінансової допомоги від міжнародних партнерів.
Нагадаємо
За даними Міністерства фінансів, на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 289,7 млрд грн (у квітні — 73,7 млрд грн).
147,5 млрд грн — для підтримки Збройних Сил України. Це придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування).
Коментарі