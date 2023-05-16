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16 травня 2023, 13:24 Читать на русском

Kernel Веревського йде з Варшавської біржі

Компанія Kernel Holding S.A., найбільший агрохолдинг України, подала заявку до Управління фінансового нагляду Польщі для делістингу — припинення вільного обороту акцій на Варшавській фондовій біржі. Про це йдеться у повідомленні компанії.

Компанія Kernel Holding S.
Фото: Forbes.ua

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Заява компанії

«Заяву подано відповідно до рішення правління компанії від 13 квітня 2023 року про виключення акцій компанії з торгів на регульованому ринку Варшавської фондової біржі», — сказано в ньому.

Заявка стосується всіх 84 млн акцій компанії.

Рішення про делістинг Кернела пов'язане із тим, що компанія більше не бачить для себе переваг від перебування на Варшавській біржі.

Читайте:Веревський викупив у міноритаріїв весь пакет акцій Kernel

Компанія Андрія Веревського Namsen Limited, яка є найбільшим акціонером Кернела, заявляла, що вихід на біржу у 2007 році не приніс агрохолдингу очікуваних вигод.

Після оголошення про намір здійснити делістинг Namsen Limited почала викуповувати акції в інших міноритаріїв, збільшивши свою частку до 80% акцій з правом голосу.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Ranet
Ranet
16 травня 2023, 14:56
#
Другими словами, раз в мирное время профит не получили, то преддверии убытков отчётность и вовсе лучше не показывать. Жаль, конечно. Компания знаковая, отрасль лидирующая, что уж про остальных говорить.
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