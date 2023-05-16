Компанія Kernel Holding S.A., найбільший агрохолдинг України, подала заявку до Управління фінансового нагляду Польщі для делістингу — припинення вільного обороту акцій на Варшавській фондовій біржі. Про це йдеться у повідомленні компанії.
Kernel Веревського йде з Варшавської біржі
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Заява компанії
«Заяву подано відповідно до рішення правління компанії від 13 квітня 2023 року про виключення акцій компанії з торгів на регульованому ринку Варшавської фондової біржі», — сказано в ньому.
Заявка стосується всіх 84 млн акцій компанії.
Рішення про делістинг Кернела пов'язане із тим, що компанія більше не бачить для себе переваг від перебування на Варшавській біржі.
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Компанія Андрія Веревського Namsen Limited, яка є найбільшим акціонером Кернела, заявляла, що вихід на біржу у 2007 році не приніс агрохолдингу очікуваних вигод.
Після оголошення про намір здійснити делістинг Namsen Limited почала викуповувати акції в інших міноритаріїв, збільшивши свою частку до 80% акцій з правом голосу.
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