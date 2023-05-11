Веревський викупив у міноритаріїв весь пакет акцій Kernel

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

11 травня 2023, 18:38 Читать на русском

Веревський викупив у міноритаріїв весь пакет акцій Kernel

Данська Lind Value, яка була одним із найбільших міноритарних акціонерів агрохолдингу «Кернел» із пакетом понад 5%, прийняла пропозицію компанії Namsen Limited голови ради директорів «Кернела» Андрія Веревського і продала весь свій пакет. Згідно із біржовим повідомленням агрохолдингу, частка Lind Value впала з 5,02% до нуля акцій, передає Інтерфакс-Україна.

Данська Lind Value, яка була одним із найбільших міноритарних акціонерів агрохолдингу «Кернел» із пакетом понад 5%, прийняла пропозицію компанії Namsen Limited голови ради директорів «Кернела» Андрія Веревського і продала весь свій пакет.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

Lind Value входила до групи міноритаріїв із сумарним пакетом 21,7%, які 12 квітня уклали акціонерну угоду, щоб спільно захистити свої права після оголошеного компанією Веревського наміру провести делістинг «Кернела» та викупити всі акції. Тоді вказувалося, що Lind Value з 6,29% акцій був найбільшим учасником цієї угоди, проте 2 травня вона була розірвана.

До групи міноритаріїв входили також Kopernik Global Investors LLC з 4,79% акцій, OFE PZU — 2,03%, Uniqua OFE — 1,95%, OFE NN — 1,83%, FRAM FIZ — 1,4%, Aegon OFE — 1,15%. PKO BP OFE — 1,03%.

Передісторія

Раніше «Мінфін» писав, що компанія Namsen Limited, що належить голові ради директорів одного з найбільших українських агрохолдингів Kernel Андрію Веревському (володіє 41,29% голосуючих акцій), викупить у міноритарних акціонерів 36% акцій агрохолдингу.

Читайте: Kernel йде з Варшавської біржі: чому Веревський хоче зробити компанію приватною

Конференція «Invest Talk Summit» Дізнайтеся, як заробити на інвестиціях у 2023−2024 роках! Подробиці на сайті.

Промокод на 10% знижку: minfin10.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.

🤗Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 12 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами