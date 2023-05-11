Веревський викупив у міноритаріїв весь пакет акцій Kernel

Данська Lind Value, яка була одним із найбільших міноритарних акціонерів агрохолдингу «Кернел» із пакетом понад 5%, прийняла пропозицію компанії Namsen Limited голови ради директорів «Кернела» Андрія Веревського і продала весь свій пакет. Згідно із біржовим повідомленням агрохолдингу, частка Lind Value впала з 5,02% до нуля акцій, передає Інтерфакс-Україна.

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Деталі

Lind Value входила до групи міноритаріїв із сумарним пакетом 21,7%, які 12 квітня уклали акціонерну угоду, щоб спільно захистити свої права після оголошеного компанією Веревського наміру провести делістинг «Кернела» та викупити всі акції. Тоді вказувалося, що Lind Value з 6,29% акцій був найбільшим учасником цієї угоди, проте 2 травня вона була розірвана.

До групи міноритаріїв входили також Kopernik Global Investors LLC з 4,79% акцій, OFE PZU — 2,03%, Uniqua OFE — 1,95%, OFE NN — 1,83%, FRAM FIZ — 1,4%, Aegon OFE — 1,15%. PKO BP OFE — 1,03%.

Передісторія

Раніше «Мінфін» писав, що компанія Namsen Limited, що належить голові ради директорів одного з найбільших українських агрохолдингів Kernel Андрію Веревському (володіє 41,29% голосуючих акцій), викупить у міноритарних акціонерів 36% акцій агрохолдингу.

Читайте: Kernel йде з Варшавської біржі: чому Веревський хоче зробити компанію приватною

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