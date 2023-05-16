Курс валют на 16 травня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

У вівторок, 16 травня, курс долара на готівковому ринку у покупці знизився на 5 копійок, а у продажу не змінився. Євро у покупці також подешевшало на 10 копійок, а у продажу на 5 копійок.

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В обмінниках долар у покупці втратив 1 копійку, а у продажу подешевшав на 3 копійки. Курс євро знизився на 5 копійок у купівлі та на 4 копійки у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,35−37,80 грн. Євро купують за 40,65 грн, а продають за 41,30 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,59−37,67, євро — 41,00−41,21 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 39,76−40,16 грн/євро.​

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