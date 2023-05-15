У першому кварталі Укрпошта скоротила збитки до 403,8 мільйона

У січні-березні порівняно з аналогічним періодом минулого року акціонерне товариство «Укрпошта» скоротило збиток на 38%, або на 247,894 млн гривень, до 403,815 млн гривень. Про це йдеться у повідомленні Укрпошти, передають Українські Новини.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Чистий дохід Укрпошти в 1-му кварталі збільшився на 24,8%, або на 551,319 млн гривень, до 2,78 млрд гривень порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Нагадаємо

2022 року Укрпошта закінчила зі збитком у розмірі 1,258 млрд гривень проти 183,6 млн гривень прибутку за 2021 рік.

Читайте також: Укрпошта оновила сервіс переадресації відправлень. Що змінилося

За результатами 2022 року чистий дохід компанії зменшився на 7,7%, або на 0,858 млрд гривень порівняно з 2021 роком, до 10,323 млрд гривень.