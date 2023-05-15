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15 травня 2023, 19:27 Читать на русском

У першому кварталі Укрпошта скоротила збитки до 403,8 мільйона

У січні-березні порівняно з аналогічним періодом минулого року акціонерне товариство «Укрпошта» скоротило збиток на 38%, або на 247,894 млн гривень, до 403,815 млн гривень. Про це йдеться у повідомленні Укрпошти, передають Українські Новини.

У січні-березні порівняно з аналогічним періодом минулого року акціонерне товариство «Укрпошта» скоротило збиток на 38%, або на 247,894 млн гривень, до 403,815 млн гривень.

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Чистий дохід Укрпошти в 1-му кварталі збільшився на 24,8%, або на 551,319 млн гривень, до 2,78 млрд гривень порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Нагадаємо

2022 року Укрпошта закінчила зі збитком у розмірі 1,258 млрд гривень проти 183,6 млн гривень прибутку за 2021 рік.

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За результатами 2022 року чистий дохід компанії зменшився на 7,7%, або на 0,858 млрд гривень порівняно з 2021 роком, до 10,323 млрд гривень.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+15
kadaad1988
kadaad1988
15 травня 2023, 19:42
#
А за что глава Укрпочты получает полтора миллиона гривень в месяц при убытках??? Почему у НП прибыль???
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
15 травня 2023, 21:22
#
Так голова Укрпошти і загнав її в збитки своїми з/п:)
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